Lewandowski reaguje na słowa kolegi o aferze premiowej. "Załatwiliśmy to"

– Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem we właściwym momencie wydarzeń, które przeobraziły się w aferę premiową podczas mundialu w Katarze – oznajmił w czwartek Robert Lewandowski. Na konferencji przed piątkowym meczem z Czechami kapitan reprezentacji Polski odniósł się też do głośnego wywiadu Łukasza Skorupskiego.

Robert Lewandowski przeprosił kibiców za tzw. aferę premiową Fot. "France v Poland"/Voetbal International/East News

Łukasz Skorupski udzielił wywiadu, w którym powiedział, że po wyjściu z grupy na MŚ 2022 piłkarze pokłócili się o pieniądze z premii obiecanej przez Mateusza Morawieckiego

Do słów Skorupskiego odniósł się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski na dzień przed meczem z Czechami

Lewandowski podkreślił, że piłkarze "załatwili sprawę wewnątrz grupy" i przeprosił polskich kibiców za dopuszczenie do afery premiowej

Lewandowski o aferze premiowej. Przeprasza kibiców

Na konferencji prasowej przed piątkowym meczem Polska-Czechy zamiast zapowiadanego wcześniej Wojciecha Szczęsnego pojawił się Robert Lewandowski. Kapitan polskiej reprezentacji miał ku temu ważny powód: chciał bowiem odnieść się do kwestii tzw. afery premiowej, która w ostatnich dniach wypłynęła ponownie za sprawą głośnego wywiadu Łukasza Skorupskiego.

– Spotykamy się przed ważnym meczem eliminacji Euro 2024 z Czechami, ale zacznę może od innego tematu. Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem we właściwym momencie wydarzeń, które przeobraziły się w aferę premiową podczas mundialu w Katarze – podkreślił Lewandowski.

Kapitan reprezentacji dodał, że sprawa premii za wyjście z grupy, którą obiecał reprezentacji premier Mateusz Morawiecki, od początku nie była dla piłkarzy "poważna i realna".

– Mieliśmy jednak kilka okazji, żeby przerwać ten temat. Można to było inaczej załatwić, ale tak się nie stało. Zapłaciliśmy za to dużą cenę. Przeżyliśmy w Katarze świetne chwile, ale w sprawie premii nie zrobiliśmy wszystkiego, jak potrzeba – przyznał napastnik FC Barcelona.

Lewandowski podkreślił, że cała kadra chce teraz skupić się na walce o awans do przyszłorocznych Euro. – Musimy skupić się na tym, co przed nami. Mamy nowego trenera, przed nami nowe otwarcie i chcemy dobrze wypaść w pierwszych meczach eliminacji Euro 2024 – stwierdził.

Wywiad Skorupskiego o aferze premiowej. Lewandowski komentuje

Kapitan kadry bezpośrednio odniósł się również do wywiadu Łukasza Skorupskiego dla "Przeglądu Sportowego" i Onetu, za sprawą którego do publicznego dyskursu afera premiowa powróciła. Przypomnijmy: bramkarz reprezentacji mówił w nim o tym, jak miała wyglądać sytuacja w szatni Polaków na MŚ 2022. – Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami. A dzień wcześniej razem śpiewaliśmy. Zbliżał się mecz z Francją. "Lewy" mówi, rada drużyna: "Panowie, dogadajmy się. Nie możemy myśleć o premii, tylko o meczu". Dogadaliśmy się, żeby już nie rozmawiać o tej premii. Z całym szacunkiem dla pieniędzy, ale nikomu na kadrze ich nie brakuje – opowiadał Skorupski.

Lewandowski nie ukrywał, że chciałby kwestię afery premiowej zostawić za sobą. – Słowa Łukasza na nowo ożywiły dyskusje. Dla nas także były zaskoczeniem, ale załatwiliśmy tę sprawę wewnątrz grupy. Chciałbym dodać, że jako drużyna zamykamy ten temat. Sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nie podzieli – podkreślił.