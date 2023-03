D o niespodziewanego aktu agresji doszło w czwartek wieczorem w Warszawie na przystanku autobusowym. 17-letni chłopak próbował uciec przed kontrolerem biletów i wpadł w szybę wiaty przystankowej. Później postanowił zaatakować mężczyznę, który w wyniku obrażeń trafił do szpitala. Nieoficjalnie mówi się, że nastolatek zaatakował go niebezpiecznym narzędziem.





17-latek wpadł w szybę na przystanku autobusowym. Wcześniej pobił kontrolera biletów

Agnieszka Miastowska

