Messi trafił po raz 800 w karierze! Jest mocna odpowiedź Cristiano Ronaldo

W czwartek rozegrano ciekawe mecze marcowej przerwy reprezentacyjnej. Do gry wkroczyli m.in. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. W przypadku Argentyńczyka wygrana z Panamą (2:0) została okraszona golem numer 800 w karierze. Portugalczyk został za to rekordzistą świata w liczbie spotkań zagranych w reprezentacji.

Lionel Messi zdobył swojego gola numer 800 w karierze. Argentyńczyk ponownie błysnął w reprezentacji. Fot. Gustavo Garello/Associated Press/East News

Portugalia od zwycięstwa rozpoczęła eliminacje do ME 2024

Cristiano Ronaldo zdobył dwa gole przeciwko Liechtensteinowi

Lionel Messi poprowadził Argentynę do pierwszej wygranej po MŚ 2022

Czwartkowy wieczór był wymownym czasem dla dwóch największych gwiazd futbolu ostatnich kilku dekad. Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo pojawili się w składach swoich reprezentacji i ponownie błysnęli, jak przystało na piłkarskie legendy.

Jako pierwszy, spoglądając na polskie zegarki, do gry wkroczył CR7. Portugalia zagrała pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Roberto Martineza. Cristiano nie omieszkał podczas konferencji nawiązać do wcześniejszego selekcjonera, czyli Fernando Santosa.

– Już sama zmiana jest dla nas pozytywna. To świeże powietrze, nowe pomysły. Być może dojdzie do zmiany systemu, ale nie ja o tym decyduję. Zmiany są w życiu dobre, jeśli czujesz coś odpowiednio pozytywnie, w specjalny sposób. Intensywność wygląda dobrze – przyznał z uśmiechem CR7.

Wielki rekord Cristiano Ronaldo

Portugalia dzień później wygrała ze słabiutkim Liechtensteinem aż 4:0 (1:0). Był to mecz w ramach eliminacji do ME 2024. Portugalia w grupie ma jeszcze: Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Słowację oraz Luksemburg. Podopieczni Martineza są zatem zdecydowanym faworytem do awansu na Euro 2024 z pierwszego miejsca.

Cristiano Ronaldo w czwartkowym meczu z piłkarskim kopciuszkiem zaliczył dwa trafienia, jedno z rzutu karnego, a drugie bezpośrednio z rzutu wolnego.

Portugalczyk pobił również rekord w liczbie występów reprezentacyjnych. Cristiano Ronaldo znalazł się na czele listy wszech czasów. Portugalczyk może się pochwalić wstępem w 197 meczach kadry. Co ciekawe, debiut CR7 w narodowych barwach miał miejsce niemal równo dwadzieścia lat temu. W czołowej dziesiątce rekordzistów znajdą się w głównej mierze reprezentanci z bardziej egzotycznych krajów pokroju Kuwejtu czy Malezji.

Są tam jednak także takie postaci, rodem z Europy, jak Sergio Ramos czy Gianluigi Buffon.

Najczęściej grający piłkarze w reprezentacji:

1. Cristiano Ronaldo, (Portugalia) – 197 meczów (debiut w kadrze w 2003 roku)

2. Bader Al-Mutawa (Kuwejt) – 196 (2003)

3. Soh Chin Ann (Malezja) – 195 (1969)

4. Ahmed Hassan (Egipt) – 184 (1995)

5. Ahmed Mubarak (Oman) – 183 (2003)

6. Sergio Ramos (Hiszpania) – 180 (2005)

7. Andres Guardado (Meksyk) – 179 (2005)

8. Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudyjska) – 178 (1993)

9. Claudio Suarez (Meksyk) – 177 (1992)

10. Gianluigi Buffon (Włochy) – 176 (1997)

Piękne trafienie Messiego

Nieco później, spoglądając na strefę czasową, na boisku pojawił się Messi. To było wielkie święto na Estadio Monumental w Buenos Aires. Kibice po raz pierwszy mieli okazję, żeby zobaczyć w akcji mistrzów świata.

Albicelestes nie zawiedli oczekiwań. Po paradzie z pucharem za MŚ 2022 najlepsza drużyna świata zabrała się za granie i towarzysko rozprawiła się z Panamą, wygrywając 2:0 (0:0). Wyzwanie było porównywalne do tego, które mieli Portugalczycy. Z tą różnicą, że Argentyna długo nie mogła przełamać defensywy przyjezdnych.

Ostatecznie udało się to w 78. minucie a gola zaliczył Thiago Almada. Wynik spotkania ustalił za to pięknym strzałem z rzutu wolnego Messi. Ten gol wprowadził kibiców w ekstazę.

Co ciekawe, było to trafienie numer 800 w karierze genialnego Argentyńczyka. Messi to trzeci najlepszy strzelec w historii futbolu. Przynajmniej według oficjalnych statystyk prowadzonych przez FIFA. Drugi w zestawieniu austriacko-czeska legenda Josef Bican ma pięć trafień więcej (805), więc wkrótce Argentyńczyk powinien go wyprzedzić.

Na czele zestawienia strzelców wszech czasów jest... Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zdobył łącznie w karierze aż 830 goli.