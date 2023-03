Zamaskowani sprawcy zaatakowali właściciela kantoru. "Wygląda na to, że go śledzili"

W Tychach (woj. śląskie) doszło do napadu na właściciela kantoru. Sprawcy mieli zajechać mu drogę samochodem, a następnie – po dokonaniu kradzieży – uciec innym podstawionym pojazdem. Trwa obława, a to już drugie tego typu zdarzenie ostatniej doby, zaledwie godzinę po zdarzeniu w Tychach doszło do napadu w Lubawce.