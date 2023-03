"Biedromix" nadciąga. Sprawdziliśmy, co można w nim przygotować i jakie ma funkcje

Biedronka rzuciła wyzwanie Thermimixowi i Lidlomixowi. W ofercie sieci znalazł się robot kuchenny Eldom Perfect Mix 2, który kosztuje mniej niż konkurenci. Sprawdziliśmy, jakie funkcje ma "Biedromix" i co można w nim przygotować.

Kuchenne roboty wielofunkcyjne takie jak Thermomix czy Lidlomix cieszą się niesłabnącą popularnością. Handlowcy szacują, że w zeszłym roku sama firma Thermomix sprzedała ponad 247 tys.urządzeń. Nic więc dziwnego, że tematem zainteresowała się Biedronka, która wypuściła własne urządzenie.

W ofercie sklepu internetowego Biedronka Home pojawiły się urządzenia marki Eldom. Są to roboty kuchenne Perfect Mix oraz Perfect Mix 2, przy czym dużo ciekawszy i nowocześniejszy jest ten drugi. Ta oferta może przemówić do portfeli Polaków - oba urządzenia są tańsze od słynnego Thermomixa i swojego konkurenta z Lidla.

"Era zbyt wielu, zbyt rzadko używanych sprzętów dobiega właśnie końca! Od dziś wystarczy jedno urządzenie na miarę XXI wieku! Siekaj, blenduj, mieszaj, ścieraj, ubijaj, gotuj klasycznie i na parze, krój, podsmażaj, krusz lód, a także ugniataj i wyrabiaj nawet bardzo wymagające ciasta! A wszystko to szybko i łatwo! Przyrządzanie najwymyślniejszych potraw bez dziesiątek pomocniczych sprzętów? Teraz to możliwe!" - czytamy w opisie urządzenia na Allegro.

Robot kuchenny z Biedronki - jakie ma funkcje?

Robota kuchennego z Biedronki można kontrolować poprzez 5-calowy kolory ekran dotykowy oraz dodatkowe pokrętło. Moc sprzętu to 1,3 kW, zaś pojemność robocza głównego naczynia to 2 litry.

Funkcje robota Eldom Perfect Mix 2 MFC2500:

gotowanie,

gotowanie na parze,

blanszowanie,

podsmażanie,

prażenie,

odgrzewanie,

szatkowanie,

miksowanie,

kruszenie lodu,

ważenie,

wyrabianie ciasta,

spienianie,

podtrzymywanie temperatury,

siekanie,

mielenie,

wyparzanie,

emulgowanie,

konfitowanie,

sous vide,

deglasowanie,

ubijanie,

blendowanie,

rozpuszczanie.

"Biedromix" wyposażono w 12-stopniową regulację prędkości oraz regulację temperatury od 37 do 120 stopni Celsjusza. Wyjmowane akcesoria będzie można myć w zmywarce. Urządzenie objęto dwuletnią gwarancją.

"Biedromix" - jakie potrawy można przygotować?

"Biedromix" może być dobrą dla osób, które nie lubią gotować, nie potrafią albo zwyczajnie nie mają na to czasu. W urządzeniu będzie można przygotować wiele dobrze znanych Polakom potraw, jak i nieco nowości.

"Biedromix" ma funkcję "przepisów automatycznych" polegającą na prowadzeniu użytkownika krok po kroku oraz "program automatyczny", który robi wszystko sam. Można też przestawić go na "tryb ręczny" i pobrać przepisy (jest ich 290, baza jest aktualizowana).

Przykładowe potrawy do przygotowania "Biedromixie":

zupy,

sosy,

surówki,

ciasto na naleśniki,

ciasto na chleb,

warzywne kotlety,

kotlety mielone,

steki,

warzywa na parze,

gulasz,

leczo,

mięso na parze,

owsianka,

farsze,

koktajle,

placki.

W urządzeniu nie da się zrobić popcornu ani smażyć na głębokim tłuszczu. Ze względu na niewielką pojemność nie da się w nim też ugotować kolacji dla wielu osób (np. dla 10). Dla niewielkiej rodziny powinien jednak wystarczyć.

Eldom Perfect Mix 2 - ile kosztuje?

Urządzenie można zamówić w sklepie internetowym Biedronka Home, gdzie jego regularna cena to 1999 zł, ale po zastosowaniu kodu zniżkowego "MIX40", maleje do 1699 zł. Co ciekawe, robot Eldom Perfect Mix 2 jest sprzedawany też w innych miejscach, np. na Allegro i w sieci sklepów RTV Euro AGD.

W porównaniu ze swoimi dwoma głównymi konkurentami - Thermomixem i Lidlomixem - "Biedromix" cenowo wypada korzystniej. Za urządzenie Eldom Perfect Mix 2 (Biedromix) trzeba zapłacić 1699 zł, podczas gdy Monsieur Cuisine Smart z Lidla kosztuje 2499 zł, a Thermomix 5000-6000 zł.

