Dynamiczna końcówka marca. W pogodzie pojawią się cyklony, a wraz z nimi śnieg

W iosenna aura zawitała do Polski. W większości regionów pojawiły się temperatury w okolicach 15 stopni Celsjusza i mimo zachmurzenia dni były ciepłe. Nie oznacza to jednak słonecznej pogody w kolejne dni, wręcz przeciwnie. Do kraju nadchodzą niże, które już w ciągu kilka dni sprowadzą znacznie niższe temperatury. Prognozowane są też opady śniegu i dość silny wiatr.