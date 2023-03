Wyliczono, jakie mamy szanse na awans do Euro 2024. Z Czechami możemy przegrać

T rzeba przyznać, że Polska miała szczęście podczas losowania grup w eliminacjach na Euro 2024 trafiając na Albanię, Mołdawię czy Wyspy Owcze. Widać to także w wyliczeniach We Global Football. Podaje on jaki procent szans na awans z grupy mają Biało-Czerwoni. Wynik jest imponujący.