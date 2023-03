T o zdecydowanie nie był dobry dzień dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni przegrali 1:3 (0:2) z Czechami, prezentując bardzo słabe otwarcie eliminacji do ME 2024. Bardzo przeciętny występ polskiej drużyny na bieżąco komentowali kibice, tworząc w mediach społecznościowych wiele pomysłowych memów.





"Jezu, czemuś nas opuścił?!". Piłkarze zawiedli, ale mecz z Czechami wygrali memiarze

redakcja naTemat

To zdecydowanie nie był dobry dzień dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni przegrali 1:3 (0:2) z Czechami, prezentując bardzo słabe otwarcie eliminacji do ME 2024. Bardzo przeciętny występ polskiej drużyny na bieżąco komentowali kibice, tworząc w mediach społecznościowych wiele pomysłowych memów.