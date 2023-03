Hailey Bieber zareagowała na oświadczenie Seleny. Wspomniała o "sytuacjach wyjętych z kontekstu"

Najpierw Selena Gomez, a teraz Hailey Bieber wydała oświadczenie ws. internetowej dramy. Zdradziła, że dużo rozmawiała z piosenkarką o tym, jak zakończyć ten nakręcający się domniemany spór między nimi. Wspomniała, że ostatnie tygodnie to dla niej naprawdę trudny czas.

Hailey Bieber wydała oświadczenie ws. internetowej dramy z Seleną Gomez. Fot. Rex Features/East News

24 marca na InstaStory Selena Gomez odniosła się dramy, którą od kilku tygodni śledzą fani z całego świata. Zaapelowała, aby nie wysyłać nienawistnych komentarzy w kierunku żony Justina Biebera

Na reakcję Hailey nie trzeba było długo czekać. Przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie i wyznała, jak czuje się w tej sytuacji

Wspomnijmy, że od pewnego czasu w sieci trwa afera, której głównymi bohaterkami są Hailey Bieber i Selena Gomez. Jak wiadomo, pierwsza z wymienionych pań jest żoną Justina, a druga jego byłą ukochaną.

Fani zaczęli się jednak doszukiwać "dowodów" na domniemaną obsesję modelki na punkcie artystki. Choć obie już wcześniej zaprzeczały jakoby czuły do siebie nienawiść, to zamieszanie w sieci przebierało coraz to większe rozmiary.

Hailey zareagowała na oświadczenie Seleny. "Rozmawiałyśmy przez ostatnie kilka tygodni..."

Na Hailey wylała się fala hejtu. Selena w końcu postanowił stanowczo na to zareagować. Na jej InsaStory pojawiło się oświadczenie, w którym wspomniała, że Bieber dostaje groźby śmierci i zaapelowała do fanów, aby nie kierowali w stronę żony piosenkarza tak nienawistnych komentarzy.

Sama zainteresowana nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Modelka jest wdzięczna Gomez za tę publikację.

"Chcę podziękować Selenie za zabranie głosu w sprawie ostatnich wydarzeń. Rozmawiałyśmy przez ostatnie kilka tygodni o tym, jak przejść przez trwającą (negatywną – przyp. red.) narrację między nią a mną" – wspomniała na wstępie.

Hailey przyznała, że bardzo źle czuje się z tym, co w ostatnim czasie dzieje się wokół niej. Jednocześnie zwróciła uwagę na to, że social media powinny być wykorzystywane do czegoś zupełnie innego niż szerzenie hejtu.

"Ostatnie kilka tygodni było bardzo trudne dla wszystkich zaangażowanych. Miliony ludzi było świadkami szerzącego się hejtu, co jest niezwykle szkodliwe. Podczas gdy media społecznościowe są niesamowitym sposobem na łączenie się i budowanie społeczności, chwile takie jak te powodują tylko ekstremalne podziały, zamiast zbliżać ludzi" – dodała.

Ostatnimi czasy internet, a szczególnie TikTok zalewała masa filmików, których twórcy analizowali zachowania Hailey. Wiele mówiło się też o postawie Justina, który nie stanął w obronie żony.

Internauci dokładnie przyglądali się też publikacjom Bieber, które miałyby być wymierzone w Selenę. Modelka w swoim komunikacie przyznała, że niektóre rzeczy zostały wyjęte z kontekstu. Zapowiedziała, że będzie teraz ostrożna w swojej aktywności w mediach społecznościowych.

"Różne sytuacje zawsze mogą zostać wyjęte z kontekstu lub być zinterpretowane inaczej niż były zamierzone. Wszyscy musimy być bardziej ostrożni w tym, co publikujemy i co mówimy, ja również. Ostatecznie wierzę, że miłość zawsze będzie silniejsza niż nienawiść i negatywne emocje. Zawsze możemy być dla siebie bardziej empatyczni" – podsumowała.