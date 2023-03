Tak romantycznego nagrania Hakiela z partnerką jeszcze nie było. Uwagę zwraca też komentarz

Nie jest tajemnicą, że Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek układa sobie życie u boku nowej ukochanej. Do sieci trafiło właśnie romantyczne ujęcie tancerza z Dominiką. Pod publikacją pojawił się też komentarz, który wiele zdradza o ich relacji.

Do sieci trafiło romantyczne nagranie Hakiela z nową ukochaną. Fot. Instagram/@marcinhakiel

Przez ostatni rok w życiu Marcina Hakiela wiele się zmieniło. Tancerz rozwiódł się z Katarzyną Cichopek

Teraz jest już w nowym związku. Choć nie zdradził, kim dokładnie jest jego ukochana, to w sieci nie brakuje wspólnych ujęć zakochanych

Ostatnio pojawiło się pierwsze tak romantyczne nagranie pary. Jaki komentarz zostawiła pod nim Dominika?

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek wzbudziło sporą sensację w opinii publicznej. Od ich rozwodu minęło już sporo czasu, a gwiazdy telewizji układają sobie życie u boku nowych partnerów.

Od dłuższego czasu tancerz pokazuje zdjęcia ze wspólnie spędzanego czasu z nową partnerką. Długi czas jednak udostępniał ujęcia, na których widać było tylko jej sylwetkę. Dopiero niedawno, przy okazji wspólnego wypadu do Sopotu, kobieta pokazała swoją twarz.

Romantyczny filmik Hakiela i partnerki Dominiki

Zakochani chętnie biorą też udział w sesjach zdjęciowych. Ostatnio uwagę fanów choreografa zwróciło wyjątkowe nagranie zrobione za kulisami studia fotograficznego. Publikacja pojawiła się na profilu fotografa, który robił im zdjęcia. Na filmiku widzimy, jak Hakiel i Dominika nie szczędzą sobie czułości. Partnerka na wideo gładzi ukochanego po twarzy.

Pod postem kobieta dodała też komentarz, w którym wyznała miłość Marcinowi. "Kocham to ujęcie i tego pana" – napisała.

Przypomnijmy, że choć Hakielowi po rozpadzie małżeństwa trudno było się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości, to po czasie sytuacja się ustabilizowała. Postawa tancerza, który najpierw wiele opowiadał w mediach o byłej partnerce, zupełnie się zmieniła. Nawet gdy uaktywniła się Paulina Smaszcz, on nie wdawał się już w medialne przepychanki. Pojawiły się głosy, że być może miała na to wpływ nowa partnerka.

Informator jednego z portali plotkarskich zdradził, że jego ukochanej Dominice zależy przede wszystkim na spokoju. "Ona nie chce żadnych afer medialnych. Poprosiła Marcina, żeby nie angażował się w żadne spory i zrezygnował z ustawek z fotoreporterami. Bardzo mu na niej zależy, więc oczywiście się z nią zgodził. Są bardzo fajną parą i nie kryją swojego szczęścia –ujawniła osoba z bliskiego otoczenia tancerza w rozmowie z Plotkiem.

Ostatnio wiele mówi się też o tym, że Katarzynie Cichopek udało się porozumieć z nową wybranką jej byłego męża. "Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach" – przekazał informator serwisu.

Wieści o relacji Katarzyny i Dominiki podał też magazyn "Rewia". "Chciałaby (Katarzyna Cichopek – przyp. red.) się z nią zaprzyjaźnić, by nie było niedomówień, dąsów i wzajemnych oskarżeń. Od dzieci słyszy wiele dobrego na jej temat i to ją cieszy" – czytamy.

Ostatnio reporterka serwisu Jastrząb Post zapytała o to samą Katarzynę Cichopek. Dopytała też, czy aktorka ma jakieś rady dla członków rodzin patchworkowych.

– Rad nie mam żadnych. Są to bardzo wrażliwe, delikatne kwestie. (...) Ja staram się, żeby było dobrze przede wszystkim dla dzieci, bo bezpieczeństwo, radość i szczęście dzieci w tych trudnych momentach, są dla mnie absolutnie najważniejsze. Im więcej spokoju, tym wszyscy jesteśmy szczęśliwsi – wyznała.