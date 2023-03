Zuchwała kradzież w Gdańsku. Skradziono bardzo cenny naszyjnik z koralowca

W trakcie Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii w Gdańsku doszło do zuchwałej kradzieży. Ktoś ukradł cenny naszyjnik z koralowca. Jest on wart ponad 65 tysięcy złotych. Policja nadal szuka sprawcy. Do kradzieży, tyle że pieniędzy, doszło też podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia.