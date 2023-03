Nie żyje Andrzej Zarębski. Był działaczem "Solidarności" i rzecznikiem rządu Bieleckiego

W środę w gdańskim szpitalu zmarł Andrzej Zarębski. W przeszłości był działaczem pierwszej "Solidarności", rzecznikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego i posłem pierwszej kadencji Sejmu. Miał 65 lat.

Andrzej Zarębski nie żyje. Rzecznik rządu Bieleckiego miał 65 lat Fot. Jan BIELECKI / East News

Za działalność opozycyjną Andrzej Zarębski został internowany w stanie wojennym

Przez blisko rok był rzecznikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, a następnie posłem I kadencji

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 25 marca o godz. 11:30 na Cmentarzu Witomino w Gdyni

O śmierci Andrzeja Zarębskiego poinformował między innymi oficjalny serwis Urzędu Miasta w Gdańsku. "Należał do trójmiejskiej plejady utalentowanych działaczy opozycji demokratycznej czasów PRL, którzy po przełomie ustrojowym wyjechali do stolicy, by robić karierę we władzach państwowych. Od początku lat 90. swój czas dzielił między Warszawę i Gdańsk" – czytamy.

Andrzej Zarębski nie żyje. Rzecznik rządu Bieleckiego miał 65 lat

Andrzej Zarębski zmarł w środę 22 marca rano w szpitalu gdańskiej Akademii Medycznej. Miał 65 lat. Urodził się w Gdyni, a po ukończeniu polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim w 1980 roku pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 62 w Górkach Zachodnich.

Jeszcze jako student należał do opozycji, później angażował się w akcje Studenckiego Komitetu Solidarności. Był ponadto współzałożycielem i autorem pierwszej deklaracji ideowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Zarębski współorganizował także Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Za działalność opozycyjną został internowany w stanie wojennym. Po tym, jak został zwolniony, prowadził z ojcem sklep pasmanteryjno-odzieżowy. Nie zrezygnował jednak z działalności opozycyjnej i został członkiem redakcji podziemnego "Przeglądu Politycznego".

W 1989 roku był korespondentem "Tygodnika Solidarność". W kolejnym roku został szefem działu politycznego "Gazety Gdańskiej" i współpracownikiem gdańskiego oddziału TVP.

Rzecznik rządu i poseł I kadencji

Po przemianach ustrojowych w naszym kraju Andrzej Zarębski zaangażował się w utworzenie wojewódzkich struktur Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1990-1993 był jej członkiem.

Przez blisko rok (od 14 stycznia do 26 grudnia 1991) był ponadto rzecznikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. W tym samym roku, z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, został wybrany na posła I kadencji.

Był współautorem pierwszej ustawy o radiofonii i telewizji. Od 1993 do 1999 roku zasiadał też w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w której pełnił funkcję sekretarza. W późniejszych latach Andrzej Zarębski zajął się działalnością gospodarczą jako doradca na rynku mediów elektronicznych.

W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 roku otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. W ubiegłym roku wydał książkę "Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania".

Pogrzeb Andrzeja Zarębskiego odbędzie się w sobotę 25 marca o godz. 11:30 na Cmentarzu Witomino w Gdyni.