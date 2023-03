Mocne słowa Tuska o "dziadku z Wehrmachtu". "Nikt nigdy prawdy o nim mi nie odbierze"

Donald Tusk zamieścił w swoich mediach społecznościowych poruszające nagranie, w którym opowiada o swoim dziadku Józefie – o którym jego przeciwnicy polityczni mówią o jako o "dziadku z Wehrmachtu".

Donald Tusk opowiedział o swoim dziadku Fot. Twitter.com/donaldtusk

Tusk o "dziadku z Wehrmachtu"

Nagranie, które zamieścił Donald Tusk, stworzone zostało przy okazji wizyty na Górze Świętej Anny, gdzie lider PO złożył kwiaty w hołdzie powstańcom śląskim. Podzielił się przy tym kilkoma gorzkimi przemyśleniami.

– Oddawali krew i życie za polskość tej ziemi, za swoją polskość, a później przychodziła jakaś władza, jakże często z podłości albo zwykłej głupoty odmawiała im polskości. Tak było na Śląsku. Tak było na Pomorzu. Tak było na przykład z moim dziadkiem Józefem Tuskiem. W 1939 aresztowało go Gestapo, znalazł się w Stuthoffie, później w obozie koncentracyjnym Neuengamme – by pod koniec wojny zostać siłą wcielonym do Wehrmachtu.

– Jak tylko się dało, uciekł na stronę aliancką i później wrócił do Polski. Wrócił do swojego Gdańska, wychował swoje dzieci w mieście zdominowanym przez Niemców na Polaków. Mógłby zostać na Zachodzie, mógł zarabiać wielkie pieniądze – był wszak wybitnym lutnikiem. Ale wybrał Polskę – podkreślił Tusk. – Będę go zawsze pamiętał i nikt prawdy o moim dziadku nigdy mi nie odbierze – zadeklarował lider PO.

Dziadek z Wehrmachtu – o co chodzi?

Słynny argument o "dziadku z Wehrmachtu" został wymyślony przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku przez Jacka Kurskiego, ówczesnego doradcę medialnego Lecha Kaczyńskiego. Fakt, że Józef Tusk został wcielony w 1944 roku do Wehrmachtu, miał w założeniu Kurskiego podkreślić w oczach polskich wyborców, że kandydujący na stanowisko prezydenta Donald Tusk nie reprezentuje polskich interesów, tylko niemieckie.

Strategia ta była na tyle skuteczna, że PiS wielokrotnie jeszcze się do niej uciekał.