Przełom w sprawie zabójstwa 17-latka z Wielkopolski. Jest aż trzech zatrzymanych

Trzy osoby podejrzane o zabójstwo Fabiana Zydora zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane. Materiał dowodowy zebrany przez policjantów i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu okazał się przełomowy. 17-letni Fabian w 2016 roku został zamordowany, a jego ciało ukryte.

Jest przełom w sprawie zabójstwa 17-latka. Trzech zatrzymanych. Fot. Policja w Poznaniu

Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o zabójstwo Fabiana Zydora

Materiał dowodowy zebrany przez policjantów i prokuratorów okazał się przełomowy

17-letni Fabian w 2016 roku został zamordowany, a jego ciało ukryte

W poniedziałek wielkopolska policja padała, że policjanci z KWP w Poznaniu w ubiegłym tygodniu, w uzgodnieniu z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali trzech mężczyzn.

Przełom w sprawie zabójstwa Fabiana Zydora. Trzech zatrzymanych

"Są oni podejrzani o to, że w październiku 2016 roku w miejscowości Tarnowa koło Wrześni dokonali zabójstwa Fabiana Zydora. Jego ciało w celu ukrycia śladów zbrodni zostało ukryte" – przekazał w komunikacie dla mediów rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Rzecznik podkreślił, że nad sprawą przez ostatnie trzy lata pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. "Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Zydora na niespotykaną skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka" – wyliczał mł. insp. Andrzej Borowiak.

Ostatecznie zebrane przez policjantów materiały dowodowe pozwoliły wytypować podejrzanych. Okazało się, że to mieszkańcy miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej.

Z informacji policji wynika, że ci mężczyźni 30 października 2016 roku przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał Fabian. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na Fabiana wracającego do domu.

"Chwilę wcześniej wyszedł z domu znajomego, z imprezy. Został przez sprawców napadnięty i zamordowany. Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli" – zrelacjonował policjant przebieg tej zbrodni.

Zatrzymani to notowani przestępcy

Co ważne, zatrzymani mężczyźni to notowani już przestępcy. W przeszłości byli oni już zatrzymywani przez policję za m.in. uprowadzenie i uwięzienie człowieka na tle porachunkowym. Zostali wówczas skazani na karę więzienia i aktualnie odbywali wyroki wieloletniego więzienia. Zatem zostali oni teraz zatrzymani w zakładach karnych.

Policja podkreśla również, że zebrane przez policjantów i prokuratorów z Poznania materiały dowodowe dały podstawę do przedstawienia podejrzanym zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia.