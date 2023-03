Popek pokazała odważne zdjęcie z sauny. Zdradziła, co robi w Wielkim Poście

Anna Popek w najnowszym poście w mediach społecznościowych wrzuciła swoje zdjęcie z sauny. W opisie podzieliła się z fanami swoimi refleksjami na temat... oczyszczenia i Wielkiego Postu.

Anna Popek zwierzył się, co robi w Wielki Post. Fot. VIPHOTO/East News

Nowy wpis Anny Popek mógł niektórych zaskoczyć. Dziennikarka opublikowała swoją fotografię w samym ręczniku

W opisie opowiedziała obserwatorom o sposobach na wyrzeczenia w Wielkim Poście

Przypomnijmy, że Anna Popek oprócz pracy w Telewizji Polskiej aktywnie prowadzi też swoje social media. Możemy tam zobaczyć ujęcia zarówno te dotyczące życia zawodowego, jak i prywatnego.

Popek na zdjęciu z sauny. Opisuje swoje sposoby na wyrzeczenia w Wielkim Poście

Ostatnio dziennikarka opublikowała nowy post ze zdjęciem prosto z sauny. Postanowiła podzielić się z użytkownikami na Instagramie własnym sposobem na detoks organizmu. Gwiazda TVP co roku decyduje się na specjalny "wiosenny program odnowy". "Przez lata opracowałam sposób, żeby wraz z wiosną powróciły siły witalne i młodość" – napisała na wstępie.

Prezenterka powiązała to z Wielkim Postem i odmawia sobie w tym okresie wielu rzeczy. "Zaczynam od oczyszczania – Wielki Post temu znakomicie służy. Nie jem np. cukru, nawet owoców" – dodała.

Wspomniała też, że w swoim "programie" ma też częste wizyty w saunie. "Oczyszcza, poprawia krążenie, skóra po saunie chłonie jak gąbka wszystkie substancje odżywcze. Dobry balsam do ciała i olejek do twarzy po saunie zawsze mam pod ręką" – zachwyca się.

To nie pierwszy raz, gdy dziennikarka łączy sposoby na piękny wygląd z... Biblią. W 2021 roku gwiazda wyznała, że przechodzi na dietę inspirowaną poczynaniami jednej z biblijnych postaci. "Gra jest warta swojej stawki" – podkreśliła.

Dziennikarka dodała wówczas ujęcie, na którym je pizzę i zdradziła, że na jakiś czas żegna się z tego typu potrawami, "No cóż, taki posiłek na jakiś czas będzie tylko wspomnieniem. Od dziś Post Daniela, przynajmniej na jakiś czas. Ponadto ćwiczenia, basen, spacery i modlitwa. Więc adio pizza i inne pokusy!" – napisała na Instagramie Anna Popek. Czym jest Post Daniela? To dieta inspirowana zachowaniem postaci biblijnej, nazywana też często "dietą biblijną". W praktyce ma to oznaczać tzw. "pół głodówkę", czyli ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wielu innych przysmaków, przy jednoczesnej aktywności fizycznej. Post bazuje na tym, jak odżywiał się Daniel, postać ze Starego Testamentu.

Dodajmy, że Anna Popek w jednym z najnowszych wywiadów też odniosła się do Biblii. Chodziło o to, że nigdy nie wypowiada się w negatywny sposób o swoim pracodawcy. Stwierdziła, że jest to kwestia kultury osobistej. Według niej "o ludziach powinno mówić się dobrze albo wcale i nie kala się własnego gniazda, z którego się wyrosło". "À propos Kościoła, to jest w Biblii napisane, że jeśli widzimy, że ktoś coś źle robi, to idź i najpierw upomnij go w cztery oczy, żeby nie robić mu przykrości i nie zawstydzać. Jeśli to nie pomoże, to idź z kimś, żeby był świadek tej rozmowy i powtórz mu to, że źle robi. To wpływa nie tylko na jego życie, ale też na życie innych, bo musimy pamiętać, że moralność nie jest prywatną sprawą" – opowiadała dla Pomponika.