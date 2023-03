Nagła rozmowa Zełenskiego z Dudą. Mowa o "ważnych wydarzeniach"

Wołodymyr Zełenski we wpisie na Telegramie przekazał, że rozmawiał z Andrzejem Dudą. "Przygotowujemy się na ważne wydarzenia" – zakomunikował ukraiński prezydent.

W poniedziałek późnym wieczorem Wołodymyr Zełenski dodał wpis, w którym poinformował, że przeprowadził rozmowę z Andrzejem Dudą. Prezydent Ukrainy zdradził w nim, co było tematem rozmowy przywódców, a także tajemniczo zapowiedział, że nadchodzą "ważne wydarzenia".

"Pod koniec tego pracowitego dnia rozmawiałem z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Opowiedziałem mu o przebiegu działań wojennych, sytuacji w niektórych rejonach frontu. Omówiliśmy aktualne potrzeby obronne Ukrainy oraz wspólne działania dyplomatyczne w najbliższej przyszłości" – napisał Zełenski.

"Przygotowujemy się do ważnych wydarzeń" – zapowiedział tajemniczo na koniec.

Niedawno informowaliśmy z kolei o wpisie Zełenskiego, w którym odwołał się do treści przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy podczas wizyty Joe Bidena w Polsce.

– Patrzymy dziś na płonącą Ukrainę, widzimy zabitych ludzi i zniszczone miasta. Coś, co miało się nie powtórzyć, jest udziałem naszych sąsiadów. Nie ma na to zgody wolnego świata – mówił wówczas polski prezydent.

Wyraził też nadzieję na zwycięstwo Ukrainy. I dodał: "Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie w 72 godziny. Dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy Ukraina nie upadła do dzisiaj".

Do wystąpienia Dudy odwołał się Zełenski. "Dziękuję Panie Prezydencie Andrzeju Dudo, za ważne słowa. Nie ma wolności bez solidarności, tak jak nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy" – rozpoczął swój wpis Wołodymyr Zełenski. "Razem bronimy wolności i razem zwyciężymy! Ukraina, Polska i wszyscy, którzy cenią sobie światowy porządek oparty na zasadach" – podkreślił ukraiński przywódca.

Wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce

Przypomnijmy także o ostatniej wizycie prezydenta Ukrainy pod koniec ubiegłego roku. Zełenski odwiedził nasz kraj w drodze powrotnej z USA, gdzie przemawiał w Kongresie.

– Wiem, że przyszły rok będzie punktem zwrotnym – punktem, w którym ukraińska odwaga i amerykańska determinacja zagwarantują przyszłość naszej wspólnej wolności, wolności ludzi, którzy stoją za swoimi wartościami – przekonywał wówczas Zełenski.

"W drodze do domu miałem spotkanie z przyjacielem Ukrainy: prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Podsumowaliśmy rok, który przyniósł historyczne wyzwania z powodu wojny. Omówiliśmy również strategiczne plany na przyszłość, stosunki dwustronne i działania na poziomie międzynarodowym w 2023 roku" – przekazał Zełenski na Telegramie. Grudniowa podróż do USA była pierwszą zagraniczną wizytą prezydenta Ukrainy od 300 dni. Rozpoczęła się od podróży pociągiem do Polski, do Przemyśla. Stamtąd polityk pod ochroną Amerykanów odleciał do USA. W podobny sposób wrócił do Ukrainy.