Ks. Wojnowski przeprosił za absurdalne rekolekcje w Toruniu, ale... chce je dokończyć

Nagranie z rekolekcji w toruńskim kościele wywołało burzę w sieci. Do szokującego zdarzenia odwołał się ks. Mariusz Piotr Wojnowski. Duchowny mówił, że "organizatorów trochę poniosły emocje" i zostaną wystosowane przeprosiny w tej sprawie. Zapowiedział jednak kontynuację rekolekcji.

Ksiądz zabrał głos ws. kontrowersyjnych rekolekcji. Fot. totylkotorun.pl ; FB / Mateusz Orzechowski / Diecezja Toruńska

Do sieci trafiło bulwersujące nagranie z rekolekcji w kościele pw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu

Uczniowie między innymi oglądali bitą i poniżaną dziewczynę w samej koszulce i majtkach

Ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej odwołał się do sprawy

Przypomnijmy, że kontrowersyjne rekolekcje odbyły się w miniony poniedziałek w toruńskim kościele. Tuż po rekolekcjach media społecznościowe zaczęły okrążać nagrania, przedstawiające mężczyznę publicznie poniżającego młodą kobietę. Ten zdjął jej spodnie, szarpał ją za włosy, ściskał kark, ciągnął po podłodze, a w końcu zamknął ją w klatce. Wszystko to działo się przed ołtarzem.

Lokalne media informują, że w czasie rekolekcji większość uczniów była pod opieką katechetów. Żaden z nich nie próbował zainterweniować w trakcie tego agresywnego i podszytego seksualnymi akcentami "spektaklu".

Ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski przeprasza za rekolekcje w Toruniu

Ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski z diecezji toruńskiej postanowił odwołać się do kontrowersyjnych rekolekcji i odpowiedział na pytania redakcji portalu tylkotorun.pl.

– O poprowadzenie rekolekcji poprosiliśmy grupę z zewnątrz, spoza naszej diecezji. To pierwsze takie rekolekcje miejskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. A to młodzież poszukująca i jest potrzeba, aby w dobrym tonie przeprowadzić dla nich rekolekcje – tłumaczył.

– Jeśli zaś chodzi o tę scenę, to jest mi przykro, bo trochę poniosły ich emocje i prawdą jest, że były wśród uczestników osoby niepełnoletnie. Dlatego zostaną w tej sprawie wystosowane przeprosiny – powiedział ksiądz, odwołując się do sytuacji przedstawionej na kontrowersyjnym nagraniu.

Ksiądz Wojnowski przekazał, że przeprowadził z organizatorami rozmowę na temat ich "zbyt mocnego" wystąpienia. – Następnego dnia rekolekcje upłyną pod znakiem adoracji najświętszego sakramentu i spowiedzi świętej, zatem to będzie zupełnie inny przekaz, o wiele spokojniejszy – mówił dalej.

– Dla nas to też było przekroczenie granic, ale chcemy dokończyć rekolekcje tak, jak powinny one wyglądać – wyjaśnił ksiądz. – Chcę też dodać, że osoby, które odegrały te sceny, zostaną odsunięte i zapewniam, że podczas kolejnego dnia rekolekcji do takich scen i sytuacji nie dojdzie – zapewnił duchowny.

Szokujące sceny na rekolekcjach w Toruniu. Co się wydarzyło?

Jak informowaliśmy, zajście na rekolekcjach miało być formą "przekazu moralnego". Trudno jednak zrozumieć, jaki przekaz miał płynąć z publicznego poniżania dziewczyny.

Od minionego poniedziałku ani duchowni, ani kuratorium oświaty nie odnieśli się do szokującego nagrania. Interwencje jednak już zapowiedzieli działacze Lewicy i Młodej Lewicy.

"Młoda dziewczyna jest bita na oczach dziesiątek osób i zamknięta w klatce na godzinę. Uczniów zaprowadziła tam szkoła. Dość z kościelną patologią" – pisze Krzysztof Wrona.

"Nie wiem do końca jak to skomentować, kobieta jest wyzywana, nazywa się ją kundlem. Przez godzinę siedzi w klatce. Co ma nauczyć młodzież i dzieci ten 'pokaz'? Co to ma być?!" – dodał Mateusz Orzechowski.