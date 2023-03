M ieszkanka województwa śląskiego postanowiła dokonać apostazji. W tym celu udała się do księdza w swojej parafii. Chociaż początkowo rozmowa nie zapowiadała się niemiło, to ksiądz w pewnym momencie zaczął rzucać w stronę kobiety naprawdę dziwne uwagi. Opowiadał, że kiedyś apostazji dokonywało się, by dołączyć do SS. Tak rozmowa zeszła w rejony nazistowskiej III Rzeszy i sekt.





Chciała dokonać apostazji. Ksiądz nie mógł odmówić sobie... nawiązania do Hitlera

Agnieszka Miastowska

