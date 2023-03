W e wtorek 28 marca w szkockim parlamencie odbędzie się głosowanie ws. nowego premiera. 37-letni Humza Yousaf ma największe poparcie i to on najprawdopodobniej obejmie ten urząd. Tym samym byłby najmłodszym premierem w historii tego kraju.





Szkocja już prawie wybrała nowego premiera. Kim jest "najszczęśliwszy" Humza Jousaf?

Katarzyna Rochowicz

