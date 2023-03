Weszła do szkoły i zabiła sześć osób. Policja z Nashville opublikowała wstrząsające nagranie

Troje dzieci i troje dorosłych zginęło w strzelaninie w prezbiteriańskiej szkole w Nashville w stanie Tennessee. Atak przeprowadziła 28-latka, która była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Kobieta została zastrzelona przez policjantów, którzy opublikowali wstrząsające nagranie ze szturmu.

Fot. Zrzut ekranu / Metropolitan Nashville Police Department

Do strzelaniny doszło w The Covenant School w Nashville w stanie Tennessee

Jak podała Associated Press, poniedziałkowa tragedia w prezbiteriańskiej szkole trwała około 14 minut

Metropolitan Nashville Police Department opublikował nagranie z kamer umieszczonych na mundurach policjantów, którzy brali udział w szturmie po ataku 28-latki

W poniedziałkowej strzelaninie w prezbiteriańskiej szkole The Covenant School w Nashville w stanie Tennessee zginęło troje dzieci i troje dorosłych. Do szkoły uczęszcza około 200 uczniów i przedszkolaków. Dramat dzieci, nauczycieli i pracowników trwał niecałe 15 minut – przekazała Associated Press.

Wtargnęła do szkoły w Nashville i zastrzeliła sześć osób. Jest wstrząsające nagranie

Atak przeprowadziła 28-letnia Audrey Hale, która wtargnęła do szkoły uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Don Aaron, rzecznik miejscowej policji, przekazał, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, usłyszeli strzały dochodzące z drugiego piętra budynku.

Nieznane są jeszcze motywy zbrodni, jednak zdaniem policjantów napastniczka, która była w przeszłości uczennicą tej szkoły, dokładnie wszystko zaplanowała. Audrey Hale zginęła w szturmie, jaki przeprowadzili policjanci w szkole.

Policjanci z Nashville w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać okoliczności i przebieg samego ataku. Pokazali także zdjęcia broni, jakiej użyła napastniczka.

Metropolitan Nashville Police Department opublikował ponadto nagranie z kamer umieszczonych na mundurach policjantów, którzy brali udział w szturmie. Wideo zawiera ono sceny przemocy i nie jest odpowiednie dla osób niepełnoletnich i wrażliwych, dlatego go nie publikujemy.

Na piętrze, gdzie 28-latka pojawiła się w polu widzenia, słychać serię strzałów. "Nie ruszaj się!", "Zabierz te ręce od broni!" – krzyczą w jej stronę policjanci. Na drugim nagraniu widać policjantów, zbliżających się do kobiety z innej strony.

Joe Biden po strzelaninie w Nashville: To jest chore

Na strzelaninę w szkole w Nashville ostro zareagował Joe Biden. Prezydent USA wezwał Kongres do wprowadzenia zakazu sprzedaży karabinów szturmowych. Chodzi o jego ustawę z 2021 roku, która została uchwalona przez Izbę Reprezentantów w ubiegłym roku po strzelaninie w szkole w Uvalde, ale odrzucił ją amerykański Senat.

Biden mówił, że trzeba zrobić wszystko, by chronić szkoły, by nie stały się "więzieniami". – To jest chore, to najgorszy koszmar każdej rodziny. Taka przemoc rozdziera nasze społeczności i duszę tego narodu. Dlatego musimy zrobić więcej, by chronić nasze szkoły – mówił.

"Kolejna strzelanina w szkole. Naprawdę brak mi słów – nasze dzieci zasługują na coś lepszego" – napisała na Twitterze pierwsza dama Jill Biden.

Głos zabrała także wiceprezydent USA Kamala Harris. "Mieszkańcy Nashville, Doug i ja modlimy się za Was i jesteśmy załamani po kolejnej strzelaninie w szkole, która zabrała tyle niewinnych istnień. Nie jesteśmy bezsilni, aby to powstrzymać. Kongres musi uchwalić zakaz sprzedaży broni szturmowej. Prezydent USA podpisze" – zapewniła.