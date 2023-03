Zrobiliśmy to! Portal naTemat i Flying Bisons z nagrodą za najlepszą stronę mobilną w 2022

Udało się! Podczas tegorocznej edycji Mobile Trends Awards portal naTemat i agencja Flying Bisons otrzymały nagrodę w kategorii Mobile Web. Doceniony został rewolucyjny redesign naszego portalu – a nagrodę zawdzięczamy w dużej mierze właśnie wam, drodzy czytelnicy!

Portal naTemat.pl wygrał nagrodę MTA w kategorii mobile web Fot. naTemat

naTemat i Flying Bisons triumfatorami Mobile Trends Awards

We wtorek 28 marca w Krakowie rozdano Mobile Trends Awards 2022 – najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Po raz kolejny docenione zostały najsilniejsze marki, które w minionym wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach, by dostosować je do potrzeb użytkowników, poprawić innowacyjność oraz rozpoznawalność.

Możemy z niezwykłą przyjemnością poinformować, że w tym roku również nam udało znaleźć się w prestiżowym gronie firm wyróżnionych nagrodą MTA. W bardzo mocnej kategorii "Mobile Web" doceniono zeszłoroczny redesign naszego serwisu w wersji na urządzenia mobilne, który w pocie czoła stworzyliśmy przy współpracy z agencją Flying Bisons, która odpowiadała za cały projekt od początku do końca.

O wyróżnieniu naszej pracy zdecydowała kapituła konkursowa – ale nie tylko ona. Ogromne podziękowania musimy złożyć również na wasze ręce, drodzy czytelnicy. Każdy głos oddany na nas w kategorii "Nagroda Internautów" zwiększał bowiem punktację również w naszej "regularnej" kategorii. Nie udałoby nam się bez waszego wsparcia.

Rewolucyjny redesign naTemat.pl

5 lipca oficjalnie zainicjowaliśmy największą zmianę w 10-letniej historii naszego serwisu. Po 12 miesiącach ciężkiej pracy mogliśmy oddać w wasze ręce najnowszą, rewolucyjną odsłonę naszego portalu! To był nasz prezent dla czytelników z okazji jubileuszowych urodzin naTemat.

Co się zmieniło? Praktycznie wszystko. Poprawiliśmy widoczność strony, wyodrębniliśmy aż pięć kategorii tekstów, robiąc dla każdej osobne szaty graficzne, umożliwiliśmy założenie konta "Twoje naTemat", a także przejście na tryb ciemny. A to wszystko dzięki niezawodnej współpracy z projektantami agencji digitalowej Flying Bisons i naszymi programistami z Bazy Skolimów. Cały portal został zaprojektowany całkowicie od nowa. Chcieliśmy, żeby każdy czytelnik już po pierwszym rzucie oka wiedział, że jest w naTemat. Nawet jeśli nie widzi logotypu. Chcieliśmy być wyraziści i pomarańczowi, z tego powodu też strona, wbrew jasnym trendom, otwiera się od pomarańczowego i czarnego koloru. Nowa jest strona główna, strony artykułowe, strony kategorii, wszystkie podstrony, zakładki i w końcu siatka reklamowa, która jest dostosowana do układu strony. Nowy design wyróżnia pięć typów treści, z których każdy ma dedykowaną szatę graficzną:

krótkie artykuły informacyjne,

dłuższe autorskie materiały problemowe,

premium reportaże z dedykowanymi sesjami zdjęciowymi,

odcinki podcastów,

odcinki programów wideo.

– Nowy design naTemat to nie tylko pięknie zaprojektowany serwis z dbałością o detale, ale również nowe środowisko dla naszych newsowych treści i pogłębionych reportaży. Nowa strona pozwoli czytelnikom lepiej nawigować po serwisie, lepiej zrozumieć strukturę i układ artykułów. Przyniesie komfort konsumowania treści, oferując reklamodawcom dyskretne formaty reklamowe, które współpracują z siatką artykułów i odwrotnie – mówiła w lipcu ubiegłego roku Paula Plenkiewicz, CEO Grupy naTemat.