Triumf pomysłu Tuska w nowym sondażu. Zastanawiają głosy części wyborców PiS

"Babciowe", czyli zaproponowane przez Donalda Tuska nowe świadczenie socjalne dla matek wracających do pracy, cieszy się poparciem ponad połowy Polaków (51,7 proc.) – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Wśród zwolenników KO niemal nie ma nieprzekonanych. Ale sporo zwolenników "babciowego" jest też wśród wyborców PSL, Kukiz'15, a nawet... PiS. Jak rozłożyły się głosy?

Donald Tusk fot. Tomasz Kudala/REPORTER

"Babciowe", czyli świadczenie zaproponowane przez Donalda Tuska, cieszy się akceptacją 51,7 proc. Polaków

Z kolei jeśli wziąć pod uwagę grupę potencjalnych beneficjentów, to poparcie dla pomysłu sięga nawet 68 proc.

Wyborcy Lewicy są w sprawie "babciowego podzieleni"

Wśród osób głosujących na KO pomysł Tuska ma 76 proc. poparcia, a przeciwko niemu jest 21 proc. badanych

Co myślą na ten temat "babciowego" głosujące na PiS czy Konfederację?

W nowym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 24-26 marca (metoda CATI&CAVI na próbie 1000 osób) Polaków zapytano, co myślą o nowym pomyśle na świadczenie socjalne zaproponowanym przez Donalda Tuska (miałoby wejść w życie, jeśli KO wygra wybory).

"Babciowe" z poparciem dużej grupy Polaków. Jest nowy sondaż

Chodzi o tzw. babciowe, czyli 1500 złotych, które przez trzy lata przysługiwałoby matkom wracającym do pracy po urlopie macierzyńskim. Mogłoby, jak wyjaśniał Tusk, pomóc w aktywizacji zawodowej Polek i wesprzeć je w opłaceniu żłobka bądź niani, albo być dodatkowym wsparciem dla babć, które zdecydowałyby się na zostanie z wnukami (stąd nazwa świadczenia).

– To nie jest żadne rozdawnictwo czy darowizna, bo przecież mówimy o sytuacji, w której ktoś chce wrócić do pracy, ktoś, kto chce realizować swoje ambicje, swoje pomysły na życie i kto nie chce żyć na czyjś koszt – mówił polityk.

Z sondażu wynika, że szef PO może ogłosić wstępny sukces, bo jego propozycję dobrze ocenia 51,7 proc. badanych, a źle – 33,8 procent. 14,5 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jeszcze pozytywniej dla pomysłodawców projektu wyglądają wyniki z podziałem na grupy wiekowe: wynika z nich, że wśród potencjalnych beneficjentów "babciowego", a więc osób w przedziałach wiekowych 18-29 i 30-39 lat poparcie dla projektu Tuska jest bardzo wysokie i sięga 64 proc. w pierwszej z grup i 58 proc. w drugiej.

"Babciowe" popiera 20 proc. wyborców PiS. Jak zagłosowali zwolennicy Konfederacji?

Jak rozłożyły się głosy wśród wyborców poszczególnych partii? Najlepiej ocenili "babciowe" wyborcy Koalicji Obywatelskiej (wśród nich za było 76 procent, a przeciwko 21 procent, 3 procent nie wiedziało zaś, jaką odpowiedź wybrać). Co ciekawe wśród wyborców PSL i Kukiz'15 pozytywnie propozycję świadczenia oceniło 68 procent badanych.

Badanie pokazało też, że najbardziej w kwestii "babciowego" podzieleni są wyborcy Lewicy: "za" jest 48 procent z nich, ale 51 proc. deklaruje, że nie chciałoby wprowadzenia tego typu świadczenia. Z kolei 44 proc. osób głosujących na Konfederację oceniło pomysł negatywnie, a 38 proc. – pozytywnie. 18 proc. wyborców partii reprezentowanej przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena nie miała jednak zdania w tej kwestii.

Prawo i Sprawiedliwość, co łatwo przewidzieć, nie podeszło do pomysłu Tuska pozytywnie, a szef komitetu PiS Krzysztof Sobolewski wskazywał: "Nie wiem jak się to skleja wyborcom PO, liberałom, którzy najpierw słyszą, że czas skończyć z rozdawnictwem, a następnie słyszą od Donalda Tuska, że tutaj 1500, tutaj jakiś kolejny będzie dodatek".

Mówił też: "To, co Donald Tusk "wymyślił" już od roku funkcjonuje" (połączenie 500 plus i RKO). O tym, dlaczego nie jest to prawda, tłumaczyliśmy w tym tekście:

"Babciowe" to nie to samo co pisowskie rozdawnictwo. Ekspert ocenia dla nas pomysł Tuska

A co wyborcy partii Jarosława Kaczyńskiego myślą o "babciowym"? 61 procent z nich ocenia pomysł Tuska źle, ale 22 procent osób głosujących na PiS jest za takim rozwiązaniem. Aż 17 procent z tej grupy nie wiedziało, jakiej odpowiedzi udzielić.

