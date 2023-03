Wpadka w holenderskiej telewizji. W materiale o kolei pokazali... tory do Auschwitz

W programie informacyjnym holenderskiej stacji RTL Nieuws, który opowiadał o systemie kolejowym w Holandii, posłużono się ilustracją torów prowadzących do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Teraz stacja i twórcy programu przepraszają za "pomyłkę".

Holenderski program EditieNL do materiału o krajowej kolei użył fotografię torów prowadzących do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Lou Lewinsky 2/twitter.com

W holenderskim programie EditieNL podano szczegóły dotyczące stacji i trakcji kolejowych w kraju

Wśród informacji pojawiły się ilustracje, a jedną z nich były tory prowadzące do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Przedstawiciele stacji RTL Nieuws i twórcy programu przepraszają teraz za tę "bolesną pomyłkę"

W ostatnich dniach w programie EditieNL, emitowanym przez holenderską stację RTL Nieuws, mówiono o holenderskiej sieci kolejowej. Informacje o liczbie trakcji i stacji w Holandii opatrzono fotografiami.

Dwie ostatnie ilustracje faktycznie przedstawiały fragmenty holenderskiej sieci kolejowej, jednak pierwsza była ilustracją torów wjazdowych do Auschwitz-Birkenau, którymi transportowano więźniów do obozu koncentracyjnego. Nie umknęło to uwadze widzów, którzy niemal natychmiast zareagowali w mediach społecznościowych.

Holenderska stacja RTL Nieuws przeprasza za błąd

Za błędne użycie fotografii przeprosili twórcy programu EditieNL jeszcze w trakcie trwania audycji. Zaraz po tym krótka informacja z przeprosinami pojawiła się również w mediach społecznościowych.

"W naszej dzisiejszej audycji przez pomyłkę pokazaliśmy zdjęcie Auschwitz. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Przepraszamy za tę pomyłkę" – napisano na twitterowym profilu programu.

Redaktor naczelny, który był odpowiedzialny za audycję, stwierdził, że użycie tej ilustracji było "bolesną pomyłką". W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej stacji zaznaczył, że "to błąd ludzki, który nie powinien był dotrzeć do transmisji z powodu naszej zasady 'czterech oczu'".

Dodano, że redaktorzy zapewniają również, iż przyjrzą się sposobom zapobiegania takim błędom w przyszłości. "To nigdy nie powinno się zdarzyć. Chcemy przeprosić widzów za tę bolesną pomyłkę".

Bocznica kolejowa – Judenrampe

Judenrampe to torowisko między obozami Auschwitz i Birkenau, gdzie podczas wojny Niemcy kierowali niezliczone transporty z późniejszymi ofiarami obozu. W 1944 roku tory doprowadzono bezpośrednio do obozu, by przyspieszyć eksterminację.

Jak podaje auschwitz.org, wśród przywiezionych Żydów lekarze SS, na znajdującym się na wprost bocznic polu i drodze przeprowadzali selekcje, w wyniku których od 70 do 75 procent osób kierowano na natychmiastową zagładę w komorach gazowych.