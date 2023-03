Damięcka wzbudziła kontrowersje. Na jej grafice pojawili się papież, Kaczmarski i Wałęsa

Matylda Damięcka wstawiła grafikę, na której znaleźli się papież Jan Paweł II, Jacek Kaczmarski oraz Lech Wałęsa. Jest to komentarz artystki w sprawie skandalicznych wiadomości, jakie Andrzej Saramonowicz przesłał córce Kaczmarskiego.

Matylda Damięcka komentuje rzeczywistość grafikami na swoim profilu na Instagramie o nazwie thegirlwhofellonearth.

Tym razem artystka wstawiła kontrowersyjną grafikę, na której znajdują się Jan Paweł II, Lech Wałęsa oraz Jacek Kaczmarski.

Damięcka skomentowała w ten sposób skandaliczne wiadomości, które Andrzej Saramonowicz wysłał do córki Jacka Kaczmarskiego, czyli Patrycji Volny.

Matylda Damięcka wstawiła kontrowersyjną grafikę

Matylda Damięcka znana jest z komentowania polskiej rzeczywistości za pomocą wymownych grafik na swoim profilu na Instagramie thegirlwhofellonearth.

Tym razem wstawiła szereg ilustracji, mających być komentarzem do konfliktu pomiędzy Andrzejem Saramonowiczem a córką Jacka Kaczmarskiego Patrycją Volny. Reżyser "Lejdis" zarzucił jej, że nie szanuje pamięci o swoim zmarłym ojcu.

"Postarajmy się to przegadać bez kolejnych ofiar. Najlepiej w zaciszu własnej głowy. Zadawajmy dobre pytania, nie wstydźmy się nie mieć gotowych odpowiedzi. Ps: podobnych 'prywatnych' wiadomości dostaję sporo. Najbardziej uwiera, gdy dostajesz je właśnie od kulturalnej lewostronnej 'inteligencji'. Ale cytując klasyka: To była prywatna wiadomość. Gdybym chciał publicznie o tym napisać, zrobiłbym to" – podpisała grafiki Damięcka oraz wstawiła wiersz swojego autorstwa.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła grafika, na której artystka zestawiła papieża Jana Pawła II, Jacka Kaczmarskiego oraz Lecha Wałęsę. Największe zaskoczenie wzbudziło zestawienie tego ostatniego z pozostałą dwójką.

"Nie kumam Wałęsy, to tym bardziej 'głupsi' ode mnie nie zrozumieją przekazu tego jednego rysunku...", "Mogłaś tam wstawić Jankowskiego, ale równanie Wałęsy z dwoma innymi przypadkami jest serio słabe" – czytamy w komentarzach pod ilustracjami.

" (...) post jest o dyskredytacji Solidarności przez obie strony. Używają dokładnie tych samych narzędzi, a następnie tej samej argumentacji fabrykacji dokumentów, lecz każdy w odniesieniu do bohatera po ich stronie serca" – tłumaczyła Damięcka.

Saramonowicz zaatakował Patrycję Volny

Przypomnijmy, o co chodzi w sytuacji pomiędzy Saramonowiczem a Patrycją Volny. Córka Jacka Kaczmarskiego pokazała wiadomości prywatne, jakie otrzymała od Saramonowicza, który napisał do niej po tym, jak internauci pod jego wpisem o poecie przypomnieli mu o tym, co Volny mówiła o słynnym ojcu w wywiadach.

"Za*ebałaś ojca dokumentnie. Nie wiem, czy to chciałaś osiągnąć, opowiadając o nim to, co opowiadałaś, ale efekt jest jednoznaczny. (...) Żal" – czytamy w wiadomości od reżysera. Po jej upublicznieniu Saramonowicz znów do niej napisał.

"(...) Myślę, że się zupełnie pogubiłaś. I straciłaś kompas, co przyzwoite, a co nie. Nie neguję i nigdy nie negowałem twojej prawdy o ojcu. Ale to nie jest jedyna prawda o Nim. Był wielkim artystą i jego twórczość powinna zostać wśród ludzi. Swoją nastoletnią histerią, której nigdy w dorosłym wieku nie zanegowałaś, zrobiłaś polskiej kulturze wielką przykrość" – napisał reżyser.