Pierwszy odcinek ostatniego sezonu "Riverdale" właśnie wjechał na Netfliksa. Kiedy następny?

Na powrót Archiego, Betty i Veroniki fani musieli czekać osiem miesięcy. Pierwszy odcinek ostatniego sezonu "Riverdale" wleciał na Netfliksa w środę 29 marca. Widzowie serialu nie mogą się już jednak doczekać, kiedy zobaczą kolejny.

Tym razem akcja serialu została przeniesiona do lat 50.

Kiedy drugi odcinek 7. sezonu "Riverdale"?

Pierwszy odcinek siódmego sezonu "Riverdale" zaczyna się z przytupem. Bohaterowie zostają przeniesieni do 1955 roku, więc dzięki temu mamy możliwość zobaczenia nie tylko bohaterów w strojach z epoki, ale również scenografię w stylu retro.

Większość głównych bohaterów, czyli Archie (K.J. Apa), Betty (Lili Reinhart) oraz Veronica (Camila Mendes) nie zdają sobie sprawy z podróży w czasie. Jedyną świadomą tego faktu osobą jest Jughead (Cole Sprouse), który spotyka w tym odcinku osobę, która jest za odpowiedzialna.

Co wydarzy się dalej, widzowie dowiedzą sie już niedługo. Drugi odcinek "Riverdale" zadebiutuje bowiem na Netfliksie już 5 kwietnia.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon "Riverdale" zadebiutował w 2017 roku. Serial ze względu na zagadkę kryminalną, akcję osadzoną w małym miasteczku oraz nawarstwiające się tajemnice i dziwne wydarzenia, nazywano "Twin Peaks" dla nastolatków.

Poza wspomnianymi głównymi bohaterami w serialu można zobaczyć takich aktorów i aktorki, jak: Charles Melton ("Słońce też jest gwiazdą"), Madelaine Petsch ("Polaroid"), Casey Cott ("Asking for It"), Luke Perry ("Pewnego razu... w Hollywood") oraz Mädchen Amick ("Wyśniona kochanka").

Serial Netfliksa coraz bardziej absurdalny?

Zdaniem części fanów serialu jego fabuła z sezonu na sezon robi się coraz bardziej absurdalna. W poprzednich sezonach widzowie mogli być m.in. świadkami próby odlotu jednoosobową rakietą guru sekty (w tej roli Chad Michael Murray) oraz rozmów Cheryl z... wykopanymi zwłokami jej brata.

Wiele osób uważa, że twórcy naprawdę odpięli wrotki w szóstym sezonie. W nim pojawiają się m.in. plagi egipskie, sam szatan, a nawet... La Llorona. O tych i innych dziwach w serialu Netfliksa pisała dla naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

"Po powrocie do Riverdale okazuje się, że Archie i jego przyjaciele zostają obdarowani supermocami. Główny bohater jest dosłownie niezniszczalny – zresztą w poprzednich sezonach również taki był. W końcu przeżył m.in. atak niedźwiedzia grizzly" – pisze Tomaszewicz.

"Betty na podstawie czerwonej aury potrafi wykryć, czy ktoś jest seryjnym mordercą, co także ma ścisły związek z jej przyszłością. Veronica natomiast zyskuje moc jadowitych pocałunków. Jeśli jej wargi zetkną się z wargami innej osoby, ta natychmiast umiera" – dodaje.

Część fanów serialu oraz krytyków i recenzentów uważa jednak, że "Riverdale" to postmodernistyczne arcydzieło, w którym nie należy się dopatrywać tradycyjnego sensu i normalnych reguł prowadzenia serialowej narracji.

Jako argument na występowanie zjawisk nadprzyrodzonych w produkcji podaje się również to, że takie wątki pojawiały się również na kartach komiksów z serii "Archie Comics", którymi serial jest inspirowany.