Do Polski płynie arktyczne powietrze. Synoptycy wiedzą, jaka pogoda będzie w Wielkanoc

Od soboty do Polski przyjdzie nagłe ochłodzenie. Będzie deszczowo, popada także śnieg. Niestety wygląda na to, że dobrej pogody nie będzie też w Wielkanoc, gdyż czeka nas zmienna aura, w tym momenty zimna.

Do Polski idzie ochłodzenie. Fot. XW Charts/strona www

Od weekendu przyjdzie kolejne ochłodzenie

Jak podaje IMGW, ten weekend przyniesie zmienną pogodę z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami.

"Po cieplejszym piątku, w sobotę z północy napływać zacznie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Niedziela już w całym kraju będzie chłodna, wietrzna, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, a w górach miejscami śniegu" - czytamy w przewidywaniach synoptyków. Termometry nie pokażą więcej niż 12 stopni C. Najcieplej będzie na południu kraju.

W środku tygodnia będzie już cieplej, ale Wielkanoc nie będzie ładna

W przyszłym tygodniu nie będzie jakoś straszenie lepiej, ale od środy zrobi się nieco cieplej, szczególnie w nocy. Nie zabraknie za to opadów deszczu, a w Karpatach padał będzie deszcz ze śniegiem i śnieg.

Poza górami mróz będzie na wschodzie kraju tylko w nocy z wtorku na środę, tam będzie około –1°C, na pozostałym obszarze od 1°C do 6°C. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-7°C na północnym wschodzie do 11°C na południu.

Co jednak z okresem świątecznym? Według aktualnych przewidywań synoptyków w okolicach świąt wielkanocnych pogoda nagle się nie poprawi. Wygląda na to, że pojawią się przebłyski słońca, ale będą też chmury, z których przelotnie popada najczęściej deszcz. Temperatura będzie wynosić od 8 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części Polski do 13 stopni na południowym wschodzie.

Także z innej prognozy na Wielkanoc wynika, że święta będą raczej chłodne, możliwy są także opady deszczu. Jak informowaliśmy, Wielka Sobota będzie pod znakiem zachmurzenia i opadów deszczu. Temperatura będzie wynosić od 8 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części Polski do 13 stopni na południowym wschodzie.

Z kolei w niedzielę ochłodzi się. Według prognoz temperatura ma wynosić od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 10 stopni na Podkarpaciu. Na południu możemy spodziewać się nawet burz.

Poniedziałek, tak jak sobota, będzie pochmurny i deszczowy. Temperatura wówczas wyniesie maksymalnie 9 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części Polski. Z kolei jedynie 3 stopnie termometry wskażą w północno-wschodniej części kraju. Wielkanoc w tym roku przypada 9 kwietnia.