Nie żyje Asja Łamtiugina. Olaf Lubaszenko w przejmującym poście pożegnał mamę

Asja Łamtiugina nie żyje. Smutną wiadomość przekazał jej syn Olaf Lubaszenko. Aktor pożegnał rodzicielkę w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych. Asja również była znaną aktorką. Zagrała m.in. w "Czterech pancernych" czy "Panu Tadeuszu".

Zmarła mama Olafa Lubaszenki. Fot. Instagram/@lubaszenkoo

"Nie żyje Asja Łamtiugina" – taka informacja obiegła media w ostatnie marcowe popołudnie

Mama Olafa Lubaszenki miała 83 lata

Aktor dodał pożegnalny wpis na swoim Instagramie. Opatrzył go zdjęciem z rodzicielką

Zmarła mama Olafa Lubaszenki. "Wiadomość najsmutniejsza ze smutnych"

31 marca na profilu instagramowym Olafa Lubaszenki pojawił się post z czarno-białym zdjęciem jego i mamy. "Wiadomość najsmutniejsza ze smutnych… Dziś odeszła moja kochana Mama… Dziękuję za Twoją bezwarunkową miłość… Do zobaczenia, Mamo, kocham Cię" - napisał artysta.

Pod publikacją od razu pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i kondolencji m.in. od kolegów i koleżanek z branży Olafa. "Ściskam Cię, brachu" – napisał Borys Szyc. "Wyrazy współczucia, przykra wiadomość, miałam przyjemność poznać Twoją Mamę" – dodała od siebie Ewa Gawryluk.

"Moje kondolencje, Olafku" – czytamy w komentarzu Kazadi. "Olafie, współczujemy" – zwróciła się do aktora Monika Olejnik.

Kim była Asja Łamtiugina? W latach 60. zaczęła się jej kariera aktorska

Asja Łamtiugina urodziła się w 1940 roku w Żarach. Miała pochodzenie rosyjskie. Już w młodości zapałała uczuciem do kolegi po fachu Edwarda Lubaszenki. Ich relacja szybko przerodziła się w coś więcej i stanęli na ślubnym kobiercu.

W 1968 roku powitali na świecie swoje pierwsze i jedyne dziecko, syna Olafa. Związek ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Byli jeszcze ze sobą trzy lata i doszło do rozwodu.

Choć Łamtiugina nie była pierwszoplanową aktorką, to talentu nie można jej było odmówić. Na początku swojej kariery, czyli w latach 60. grała na deskach Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Występowała też w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku - to tam później często towarzyszył jej syn Olaf.

Miała na swoim koncie kilka ról filmowych. "Meta", "Pozwólcie nam do woli fruwać nad ogrodem", "Wielkanoc", "Blizna", "Adopcja", "Życie za życie. Maksymilian Kolbe", "Sztos" - to produkcje, w których można było zobaczyć Łamtiuginę.

W 1999 roku jako Matrona wystąpiła w "Panu Tadeuszu", a rok później w "Chłopaki nie płaczą" była profesorką.

Grywała również w serialach. W "Czterej pancerni i pies" pojawiała się obok Gustlika. W latach 80. wcielała się w postać Matyldy Adamskiej w produkcji pt. "Pogranicze w ogniu". Zaliczyła także epizod w "M jak miłość".

Czytaj także: Olaf Lubaszenko od dawna ma kłopoty ze zdrowiem. Jego ojciec wyjawił przyczynę schorzeń

W 2000 roku ostatni raz przybyła na planie zdjęciowym. Po tym jak zniknęła ze szklanych ekranów, zaczęła pisać sztuki oraz zajęła się reżyserowaniem. Przez lata przygotowywała także młodzież do egzaminów teatralnych oraz prowadziła warsztaty. W listopadzie ubiegłego roku skończyła 82 lata. Olaf Lubaszenko niekiedy dodawał zdjęcia z rodzicielką w social mediach.

W 2022 roku w Dzień Matki opublikowała ich wspólne zdjęcie sprzed lat.