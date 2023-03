Chłopak Roxie ma kilkuletniego syna. Wokalistka, zdradziła jakie ma relacje z dzieckiem

Roxie Węgiel od kilku miesięcy jest w szczęśliwym związku z Kevinem Mglejem. Mężczyzna doczekał się syna z poprzednią partnerką. Jakie relacje z małym Williamem ma dziś Roksana? Opowiedziała o tym w najnowszym wywiadzie.

Roxie Węgiel opowiedziała o relacji z synem Kevina. Fot. Instagram/@roxie_wegiel

Kiedy Roxie weszła w dorosłość zaczęła więcej mówić o swoim życiu uczuciowym

Wokalistka w ostatnim czasie skrzydeł dodaje relacja z Kevinem Mglejem

26-letni songwriter ma syna z poprzedniego związku

Czy Roksana i William polubili się? 18-latka ujawniła, co myśli o chłopcu

Roxie o synu Kevina. "To jest cudowny dzieciak"

Roksana Węgiel wydała ostatnio swój album "13+5". Przy okazji uroczystej premiery krążka udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z Plotkiem padł temat jej związku z Kevinem Mglejem. Nie jest tajemnicą, że 26-latek ma syna.

Młoda wokalistka ujawniła, czy już poznała małego Williama i jak wygląda ich relacja. Roxie przyznała, że z podziwem patrzy jakim ojcem jest Kevin.

Poznałam Williama. Bardzo dobrze się dogadujemy. To jest cudowny dzieciak. Mamy super relację. Kevin też bardzo dobrze sprawuje się w roli ojca. Gdy patrzę na tę relację z boku, to jestem pełna podziwu Roksana Węgiel Plotek

Węgiel o swoim związku z Kevinem

Roxie na początku stycznia skończyła 18 lat. Wraz ze swoim wejściem w dorosłość otworzyła się na temat związku. Ukochanym artystki został Kevin Mglej. Oboje współpracowali przy ostatnim albumie Węgiel.

Wokalistka nie tylko potwierdziła związek z 26-letnim songwriterem, ale także przyznała, że nigdy wcześniej nie była nikogo tak pewna, jak jest jego. – Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu – mówiła w rozmowie z Plejadą. Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. –Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami – moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem – podkreśliła. 18-latka wspomniała również o zachowaniach Kevina i o tym, co ich łączy. Jak się okazało ceni go za wszystko. – Dla mnie Kevin łączy w sobie wszystkie cechy, które cenię u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczną duszą i twardo stąpającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie – podsumowała.

Kariera Roxie Węgiel. Rozmowa z Joanną Stawczyk z naTemat

Przypomnijmy, że widzowie poznali Roksanę Węgiel jako 13-latkę. Szybko zakochali się w skromnej dziewczynce z Jasła. Najpierw podbiła "The Voice Kids", a potem jako pierwsza Polka zwyciężyła w Eurowizji dla dzieci. Na swoim koncie ma również wygraną w tanecznym show TVP - "Dance Dance Dance".

18-letnia Węgiel ma wierne grono fanów, które śledzi jej muzyczne poczynania. A wokalistka nie próżnuje i stworzyła właśnie swój drugi album. O krążku "13+5" mówiła w niedawnym wywiadzie z naTemat.

"Każdy utwór jest ważny i symbolizuje coś innego" – zaznaczyła gwiazda. Zapytaliśmy ją o to, czy tytuł oznacza zamknięcie dzieciństwa, czy raczej odważne wejście w dorosłość.

"Myślę, że odważne wejście w dorosłość, bo ja nie chcę skreślać żadnych etapów. Czas mojego dzieciństwa był dla mnie przepiękny. Bardzo dobrze to wspominam, mimo że nie miałam normalnego dzieciństwa. Byłam spełniona i cieszyła się, że mogłam robić coś niecodziennego. Ten album to bardzo osobiste wydanie" – powiedziała.