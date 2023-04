Dwulatek włożył rączkę do maszynki do mięsa. Dramatyczna akcja ratownicza

D o koszmarnego wypadku doszło na Mazowszu. W jego wyniku ranne zostało dwuletnie dziecko. Chłopczyk włożył rączkę do maszynki do mięsa. Konieczny był przylot śmigłowca LPR.





redakcja naTemat

