Tragiczne doniesienia z Warszawy. Nie żyje kobieta, która wypadła z dzieckiem z 8. piętra

Tragiczny finał ma sprawa z Warszawy sprzed kilku dni. Kobieta, która wypadła z malutkim dzieckiem z 8. piętra, nie żyje. Trwa śledztwo prokuratury w tej sprawie.

Kobieta, która wypadła z dzieckiem z 8. pietra, nie żyje. Fot. ANDRZEJ BANAS/Polska Press/East News

Tragiczne zdarzenie miało miejsce na początku tego tygodnia w Warszawie

Kobieta z rocznym dzieckiem na rękach spadła z 8. piętra bloku na Bemowie

Niestety, zmarła dwa dni później w szpitalu. Jej dziecko nadal walczy o życie

Przypomnijmy: do koszmarnego wypadku doszło w poniedziałek, 27 marca na Bemowie w Warszawie.

Tragiczny wypadek w Warszawie. Kobieta wypadała z okna z dzieckiem

Z relacji świadków zdarzenia, do których dotarł "Super Express", wynikało, że kobieta z maleńkim, niespełna rocznym dzieckiem na rękach spadła z 8. piętra bloku przy ul. Górczewskiej. Z kolei profil "Miejski Reporter" w mediach społecznościowych podawał, że z relacji świadków wynika, że kobieta skoczyła z dzieckiem na rękach. Oboje przeżyli ten upadek, wpadli do niewielkiego ogródka pod blokiem. W ciężkim stanie przetransportowano ich do szpitala.

Policja nie udzielała wówczas informacji na temat tego tragicznego zdarzenia.– Z uwagi na charakter zdarzenia nie komentujemy sprawy – przekazała jedynie tabloidowi policja, która wyjaśnia przyczyny i przebieg wypadku.

Matka dziecka zmarła w szpitalu

W czwartek napłynęły jednak tragiczne doniesienia. Jak podaje stołeczna "Gazeta Wyborcza", Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała informację, że kobieta zmarła w szpitalu. Dziecko nadal walczy o życie. We wtorek zostało wszczęte śledztwo w sprawie tego zdarzenia.