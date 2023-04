Zdewastowano pomnik Jana Pawła II. Pojawił się na nim napis, który daje do myślenia

W Łodzi doszło do zdewastowania pomnika Jana Pawła II. Monument został oblany czerwoną farmą, a twarz papieża została pomalowana na żółto. Na postumencie pojawił się też napis "Maxima Culpa". Funkcjonariusze policji zabezpieczyli ślady, które zostawili sprawcy.

Zdewastowano pomnik Jana Pawła II w Łodzi. Jego ręce oblano czerwoną farbą. Fot. screen YouTube / Sekret Mnicha

W Łodzi zdewastowano stojący przed katedrą pomnik papieża Jana Pawła II

Napis, który na nim zamieszczono, może nawiązywać do książki, w której pojawia się teza, że papież wiedział o przypadkach pedofilii w Kościele

Dewastacja pomnika Jana Pawła II w Łodzi

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" do zdewastowania pomnika Jana Pawła II w Łodzi doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia, czyli tuż przed 18. rocznicą śmierci papieża.

Nagranie przedstawiające zniszczony pomnik zostało udostępnione na platformie YouTube. Widać na nim, że ręce papieża, a także inne elementy konstrukcji zostały oblane czerwoną farbą. Natomiast jego twarz została natomiast pomalowana na żółto.

Na podstawie pomnika wypisano napis "Maxima Culpa", co z języka łacińskiego można przetłumaczyć jako "wielką winę". Jest to też element tytułu książki holenderskiego dziennikarza Ekkego Overbeeka, który brzmi dokładnie: Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział.

"Czy Karol Wojtyła wiedział o pedofilii wśród księży, zanim został papieżem? Czy pomagał im uniknąć odpowiedzialności? Odpowiedź niestety brzmi: tak. Znał problem z czasów, kiedy był arcybiskupem krakowskim. Jeszcze jako biskup krakowski Karol Wojtyła nieraz stał oko w oko z księżmi, którzy przyznawali się do molestowania dzieci" – brzmi wydawniczy opis tej pozycji.

Zdewastowany monument zauważyli wierni, którzy przyszli na niedzielną mszę świętą o godzinie 7. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji. Pobrano próbki farby, odciski palców, a także ślady butów, które pozostawili nieznani sprawcy lub sprawca.

Z nieoficjalnych ustaleń "GW" wynika, że kamery skierowane są bardziej na wejście do katedry, niż na pomnik. Oznacza to, że monitoring może nie być pomocny w schwytaniu winnych. Po przeprowadzeniu niezbędnych działań na miejsce ma przyjechać firma sprzątająca, która ma usunąć farbę. Po południu przy pomniku mają spotkać się uczestnicy marszu papieskiego, do tego czasu pomnik ma zostać wyczyszczony. – To dla nas ogromne zaskoczenie, że na osobę tak ważną dla wszystkich Polaków podnosi się rękę w tak szczególnym dniu, poświęconym pamięci papieża. [...] Gdy Jan Paweł II gościł w Łodzi, wołano "zostań z nami". Teraz, po latach, podnosi się rękę na jego wizerunek i pamięć – powiedział PAP rzecznik łódzkiej kurii ks. Paweł Kłys.

Marsze w całej Polsce

Jak podają organizatorzy, łódzki marsz w rocznicę śmierci Jana Pawła II rozpocznie się o godz. 15, przy pomniku św. Faustyny na Placu Niepodległości. Zebranie ma przede wszystkim charakter religijny, dlatego też o tej samej godzinie rozpocznie się Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele św. Faustyny – patronki Łodzi.

Dodajmy, że w niedzielę podobne marsze zorganizowano także w innych miastach w Polsce. Jak informowaliśmy w naTemat.pl Ulicami Lublina i Gdańska przejdą marsze wdzięczności za pontyfikat papieża. W Warszawie około 13:00 zakończył się Narodowy Marsz Papieski, który przebiegł w spokojnej atmosferze. – Po drodze nie dostrzegłem kontrmanifestacji. Policja trzymała się z boku. Porządku pilnowała zaś straż marszu – podsumował przebieg wydarzenia nasz reporter Tomasz Golonko.