Dowbor o plotkach nt. programu "Nasz Nowy Dom". Zdradziła, kto płaci za remonty

Trzeba przyznać, że program "Nasz Nowy Dom" podbił serca Polaków chwilę po tym, gdy pojawił się na antenie Polsatu. Scenariusz, w którym ekipa remontowa odnawia dom potrzebującej rodziny, jest chętnie oglądany, ale wśród widzów pojawiają się dwa główne pytania. Kto naprawdę płaci za remont i kto opłaca podatek od wzbogacenia się? Katarzyna Dowbor odpowiedziała bez ogródek.

Katarzyna Dowbor o kulisach Nasz Nowy Dom. Zdradziła, kto płaci podatek Artur Zawadzki/REPORTER

Katarzyna Dowbor komentuje plotki z planu "Nasz Nowy Dom"

Odpowiedziała na najczęściej zadawane pytania przez widzów

Wszyscy chcą wiedzieć, kto płaci podatek od wzbogacenia się po remoncie

Katarzyna Dowbor o dodatkowych opłatach w "Nasz Nowy Dom"

Katarzyna Dowbor nie raz ujawniała już, jak wygląda praca od kuchni jej całej ekipy remontowej. O kulisach metamorfozy, kosztach remontu, a nawet kluczu, którym kierują się producenci przy wyborze rodziny, której będą mogli pomóc, Katarzyna Dowbor rozmawiała z Olą Gersz na łamach naTemat.pl.

Mimo tego, że gwiazda zawsze szczerze wypowiada się na temat programu "Nasz Nowy Dom", to co jakiś czas powracają do niej pytania, które zdają się najbardziej nurtować widzów programu. Pierwsze z nich brzmi: "kto naprawdę płaci za remont?", a drugie "kto płaci podatek od wzbogacenia się po remoncie?".

W rozmowie z portalem Pudelek.pl rozwiała po raz kolejny wszelkie plotki, sugerujące, że rodziny dokładają się do remontu.

– Rodziny w ogóle nie partycypują w kosztach. Taki remont nie kosztuje ich ani złotówki. Staramy się, żeby spędziły te pięć dni cudownie. Są jeszcze prezenty. Oni kompletnie nie czują tego, że jest kryzys – zapewniła. Podkreśliła, że faktycznie po remoncie należy pokryć podatek od wzbogacenia się, ale ponownie rodzina otoczona opieką ekipy programu "Nasz Nowy Dom" nie musi się tym martwić.

– Podatek płaci Telewizja Polsat. Także rodzina absolutnie nie płaci tego podatku. Rodzina dostaje nowy dom i nie kosztuje jej ani złotówki - wyjaśniła Katarzyna Dowbor.

Podkreślała jednak, że ostatnimi czasy ekipa programu musi się mierzyć z innymi trudnościami, głównie natury finansowej. Gwiazda zdradziła, że w sklepach bywa problem z dostaniem niektórych materiałów budowlanych, a zdecydowanie można powiedzieć, że ich ceny wzrosły.

– Te materiały bardzo podrożały i tu jest trochę kłopot, ale nasze ekipy sobie z tym radzą. Tu też rola kierownika budowy. Często te koszty pod koniec budowy okazują się zaniżone, gdyż nie przewidziało się, że w ciągu tygodnia zdrożeje nam np. płyta karton-gipsowa - wyjaśniła.

Jakim rodzinom pomaga "Nasz Nowy Dom"?

Katarzyna Dowbor na planie programu pracuje już 10 lat. W rozmowie z Olą Gersz zdradziła, że czuje misję pomocy, ale wskazuje, że wyrazy uznania należą się całej ekipie remontowej. Wyjaśniła także, jak dobierane są rodziny do udziału w programie.

Dowbor podkreślała, że droga do dostania się do programu jest jedna: należy wypełnić zgłoszenie poprzez zakładkę "Nasz nowy dom" na stronie Polsatu. Każde zgłoszenie jest weryfikowane. Remont ma natomiast swoje ograniczenia finansowe i czasowe, i to głównie po powierzchni domu i stanu, w jakim się znajduje, kwalifikuje się rodzinę do pomocy.

– Nie jesteśmy na przykład w stanie – finansowo i czasowo – remontować domu, który ma więcej niż 200 metrów kwadratowych. Mamy określony budżet na remont, więc nie możemy wybrać domu, w którym wszystko wydamy na podłogi i dach – wyjaśniła.