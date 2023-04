"Bomba chłodu" namiesza w pogodzie. IMGW wydał alerty dla całego kraju

Marzec pod kątem wysokich temperatur nie był dla Polaków zbyt łaskawy. Co nas czeka w kwietniu? Synoptycy nie mają dobrych wieści. Najbliższe dni będą na tyle zimne, że IMGW wydał liczne alerty dla mieszkańców wszystkich województw.

Ostrzeżenie IMGW – przymrozki

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami i oblodzeniem, które pojawić się mają na obszarze całej Polski. Alerty obowiązywać będą od niedzielnego wieczoru, co najmniej do poniedziałku do 9:00 rano.

Synoptycy informują, że ostrzeżenie o przymrozkach będzie kontynuowane w kolejnych dobach aż do środy lub czwartku rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków jest duże – oszacowano je na 85 procent.

Skąd do Polski dotrze nagłe ochłodzenie? W niedzielę znad bieguna przez Skandynawię do Polski napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Z tego względu przez najbliższe kilka dni pogoda będzie przypominać bardziej zimową niż wiosenną.

Najzimniej będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek 3 kwietnia. Temperatura niemal w całym kraju spadnie poniżej zera. Wyjątkiem będą obszary nadmorskie, gdzie termometry mogą wskazać między zerem, a plus 1 st. Celsjusza.

Na pozostałym obszarze wskazywać będą od minus 6 na Podhalu, do minus 1 na Ziemi Lubuskiej. Możemy spodziewać się śniegu z deszczem, ale pokrywa śnieżna utrzymać może się jedynie w regionach górskich.

W Karpatach może spaść do 10 cm, a w obszarach podgórskich Karpat do 5 cm śniegu. Jak przeczytać możemy na stronie IMGW, wiejący z północy wiatr będzie umiarkowany, dość silny i porywisty, osiągający do 45 km/h. Na Wybrzeżu Wschodnim i w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.

Długoterminowa pogoda na kwiecień – Wielkanoc

Przypomnijmy, że Wielkanoc w tym roku przypada 9 kwietnia. Niestety, podobnie jak co roku, nie należy spodziewać się prawdziwej wiosny. Będzie dość chłodno, a miejscami może spaść deszcz, a nawet śnieg.

W pierwszej dekadzie kwietnia pojawią się przymrozki, ale w dzień temperatura będzie się wahać od 5 do 9 st. C. Jednak na początku kwietnia będzie jeszcze chłodniej – ok. 1-3 st. C. Jeśli chodzi o samą Wielkanoc, to miejscami może być nawet 10 st. C. Opady, w tym deszczu i śniegu: będą pojawiać się regularnie, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski.

Druga dekada kwietnia przyniesie podobną pogodę, ale powoli będzie coraz cieplej. Temperatura wahać się będzie pomiędzy 10-15 st. C, a w czasie pojedynczych dni nawet ok. 20 st. C. Mogą pojawić się też przymrozki i dni z niższą temperaturą. Po 10 kwietnia będzie więcej opadów i burz – szczególnie na południu, a najrzadziej na Pomorzu. W ostatniej dekadzie kwietnia na krótko będzie chłodniej, ale stopniowo z dnia na dzień temperatura będzie rosnąć – i pod koniec miesiąca nie powinno być chłodniej niż 15 st. C, a czasami nawet 20 st. C.