Film z Opozdą jako Brigitte Bardot trafi na VOD. Obejrzymy go już w tym tygodniu

"Brigitte Bardot cudowna" to długo wyczekiwany film o francuskiej legendzie kina z polską celebrtyką w roli głównej. Fantasmagoryczna produkcja z Joanną Opozdą trafi już w tym tygodniu na jedną z platform streamingowych. Wyjaśniamy, gdzie i kiedy ją obejrzymy.

Kiedy film "Brigitte Bardot cudowna" z Joanną Opozdą trafi na Canal+? Fot. kadr z filmu "Brigitte Bardot cudowna"

Film "Brigitte Bardot cudowna" w reżyserii Lecha Majewskiego z Joanną Opozdą w tytułowej roli trafi na platformę i stację Canal+. Znamy datę premiery.

Joanna Opozda zyskała sławę dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość".

O aktorce wciąż jest głośno za sprawą afer dotyczących Antka Królikowskiego.

Kiedy film "Brigitte Bardot cudowna" trafi na Canal+? (DATA)

"Brigitte Bardot cudowna" to polski dramat wyreżyserowany przez Lecha Majewskiego na podstawie książki jego pióra zatytułowanej "Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot cudownej". Fabuła dzieła skupia się na losach nastolatka o imieniu Adam, który tęskni za swoim tatą, który (w skrócie) poszedł na wojnę i już nie wrócił. Chłopak idzie na seans "Pogardy" Jeana-Luca Godarda i zostaje dziwnym zrządzeniem losu przeniesiony do garderoby młodej Brigitte Bardot.

W obsadzie filmu znaleźli się - oprócz Joanny Opozdy jako Bardot - m.in. Kacper Olszewski ("Król"), Magdalena Różdżka ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", Weronika Rosati ("PitBull"), Andrzej Grabowski ("Świat według Kiepskich"), Tomasz Sapryk ("Sztuczki"), Bogdan Kalus ("Ranczo") i Eryk Lubos ("Boisko bezdomnych").

Premiera "Brigitte Bardot cudowna" odbyła się w 2021 roku podczas 37. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Niebawem, bo już we wtorek 4 kwietnia o godz. 21:00, polski film trafi na platformę Canal+ i stację Canal+ Premium.

"Jasnym punktem produkcji bez dwóch zdań jest Joanna Opozda. Rolę Brigitte Bardot łatwo było położyć. Zostać tylko ładną buzią i - pardon - pupą wystylizowanymi na ikonę. Tymczasem Opozda subtelnie oddaje dramat kobiety, z której w latach 50. zrobiono seksbombę i niewiele poza tym. Jest jednocześnie zblazowana, ale i tragiczna" – czytamy w recenzji filmu autorstwa Heleny Łygas z naTemat.

Jak się okazało, polską aktorkę wybrała do roli sama francuska ikona. "Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział, że pani Brigitte Bardot osobiscie wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha pt. 'Brigitte Bardot Cudowna'!" – pochwaliła się swego czasu swoim profilu na Instagramie.

Kim jest Joanna Opozda?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Joanna Opozda ukończyła studia aktorskie na krakowskim PWST im. Ludwika Solskiego, a popularność zdobyła dzięki roli Jowity Kaczmarek w serialu "Pierwsza miłość" Polsatu.

Nazwisko Opozdy nie znika z ust mediów plotkarskich i tabloidów, odkąd aktorka związała się z Antkiem Królikowskim, a później rozstała się z nim w atmosferze skandalu.

Przypomnijmy, że w minioną środę (29 marca) po godzinie 22:00 na instagramowym profilu Antoniego Królikowskiego pojawiła się seria wpisów o Joannie Opoździe. Autor publikacji stwierdził, że przedstawi "całą prawdę o chorej psychicznie byłej żonie".

Napisał, że modelka w okresie ciąży prowadziła pamiętnik dla syna, "bo uważała, że może umrzeć". Następnie zaczął publikować zdjęcia zapłakanej kobiety. Jak dodał, takich materiałów "ma całą masę".

Czytaj także: https://natemat.pl/479102,tak-partnerka-krolikowskiego-zareagowala-na-afere-z-opozda-wstyd