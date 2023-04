Tomasz Wolny w zaskakujących słowach o Janie Pawle II. "Siła jest przecież w jedności"

W tym roku przypada 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji Telewizja Polska wraz z Polskim Radiem zorganizowała w Wadowicach koncert papieski z udziałem gwiazd polskiej estrady. W trakcie wydarzenia Tomasz Wolny powiedział słowa, którymi przekazał, czego chciał dla nas papież.

Wolny podczas koncertu TVP wspomniał o Janie Pawle II Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Religijne piosenki w Wadowicach wykonali m.in. Edyta Górniak, Halina Mlynkova, Alicja Węgorzewska, Olga Szomańska, chór Sound'n'Grace i Łukasz Zagrobelny. Wystąpił także ks. Maciej Czaczyk, znany widzom polsatowskiego programu "Must be the music. Tylko muzyka".

W trakcie wydarzenia widzowie TVP i Telewizji Trwam oraz zgromadzona na rynku publiczność mogli wysłuchać pieśni, które często śpiewał papież Polak. Gospodarzami koncertu byli Tomasz Wolny i Hanna Rybka.

Na sam koniec wydarzenia gospodarze zwrócili się do publiczności oraz telewidzów, cytując Karola Wojtyłę. "Niech nasza droga będzie wspólna" – powiedział Tomasz Wolny, po czym przyznał, że papież jednoczył wszystkich Polaków.

Cała mała armia Janosika przypomniała nam, że siła jest przecież w jedności. Byliśmy i jesteśmy połączeni wokół osoby Jana Pawła II. Wierzący i niewierzący, bo przecież wszyscy widzieliśmy, jak bardzo nas kochał. Jak bliska jemu sercu była nasza ojczyzna. Tomasz Wolny

Współprowadząca koncert Hanna Rybka przyznała, że nie wyobraża sobie, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby nie Wojtyła. Tłumaczyła, że "wskazywał drogę, był z nami i dla nas".

– Nie wolno nam tego roztrwonić. Dlatego, Janie Pawle II, nie zastąpi ciebie nikt – podsumowała prowadząca koncertu. Po jej słowach Wolny dodał, że Karol Wojtyła pozostawił nam bardzo ważne przesłanie.

– To, co papież chciałby, żebyśmy pamiętali, to nie tylko te momenty wzruszeń, tej pięknej spontaniczności czy słynne kremówki. Chciał, żeby nie zapomnieć tego najważniejszego przesłania, jakie nam zostawił, czyli ewangelii Jezusa Chrystusa. Bo to o nim papież świadczył całym życiem – podsumował.

Węgorzewska o Janie Pawle II i koncercie papieskim

W najnowszym wywiadzie dla portalu teleshow.wp.pl Alicja Węgorzewska postawiła sprawę jasno. Przyznała, że Jan Paweł II jest dla niej ogromnym autorytetem, a możliwość zaśpiewania podczas koncertu papieskiego to ogromny zaszczyt. Artystka wystawiła Wojtyle przepiękną laurkę.

"Dla mnie, tak jak dla wielu osób na całym świecie, papież Jan Paweł II jest ogromnym autorytetem. To człowiek wybitny, który zmienił historię, bo inaczej nie da się określić jego wpływu na zakończenie epoki komunizmu. Miliardy ludzi na całym globie słuchało jego głosu i szło za nim. Także całkiem dosłownie. Papież był wybitnym mówcą, co wiąże się z tym, że zanim został kapłanem, był człowiekiem teatru" – poinformowała śpiewaczka operowa.