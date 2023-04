Trzaskowski nowym premierem? Czołowy polityk PO przerwał milczenie ws. spekulacji

Rafał Trzaskowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków Platformy Obywatelskiej. Czy prezydent Warszawy ma jednak szansę na fotel premiera, jeśli PO wygra wybory? Sekretarz generalny tej partii Marcin Kierwiński wyjawił, czy jest to możliwe i co w Platformie sądzą na ten temat.

Prezydent Warszawy i polityk PO Rafał Trzaskowski. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Rafał Trzaskowski nieznacznie przegrał z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich 2020 roku

Czy prezydent Warszawy może zostać premierem po nadchodzących wyborach? Spekulacje na ten temat zakończył sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński

Kierwiński: PO zdecydowała. Donald Tusk jest liderem

– Role, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, są już rozdane. PO zdecydowała. Donald Tusk jest liderem – mówił w programie Onetu sekretarz generalny tej partii Marcin Kierwiński, odnosząc się do pytania o możliwym wystawieniu Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na premiera.

Jak tłumaczył, "gdy dwa lata temu Donald Tusk wracał do polskiej polityki, sondaże Platformy Obywatelskiej oscylowały między 10 a 15 proc.".

– Dziś PO ma ok. 30 proc. Donald Tusk przywrócił wiarę w wyborcach opozycji, że opozycja wygra te wybory. Naturalne jest więc, że to Donald Tusk poprowadzi PO i Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. Naturalne jest też, że lider najsilniejszego ugrupowania jest kandydatem na premiera. Nie zmieniajmy tego – podkreślił Kierwiński.

Kierwiński o Tusku i Trzaskowskim: Panowie świetnie ze sobą współpracują

Polityk PO przypomniał również, że Rafał Trzaskowski jest jednym z najpopularniejszych polityków PO i będzie aktywny w kampanii wyborczej. – Dziwię się, że od kilku tygodni mamy festiwal medialny, na siłę wbijanie klina miedzy Donalda Tuska a Rafała Trzaskowskiego. Panowie świetnie ze sobą współpracują – przekonywał sekretarz generalny Platformy.

Dodał również, że "Rafał Trzaskowski jest naturalnym kandydatem, aby raz jeszcze walczyć o fotel prezydenta". Prezydent Warszawy przegrał z Andrzejem Dudą w 2020 roku.

Tak wyglądały ostateczne wyniki wyborów:

Andrzej Duda zdobył 10 440 648 głosów, 51,03 proc;

Rafał Trzaskowski zdobył 10 018 263 głosów, 48,97 proc.

W ostatnich dniach pisaliśmy też o nowym sondażu prezydenckim Research Partner (przeprowadzono go w dniach 24-17 marca na panelu Ariadna). Pokazano w nim, jak zagłosowaliby zwolennicy PO i PiS w nadchodzących wyborach prezydenckich. Te odbędą się w 2025 roku.

Największą popularnością wśród głosujących w 2020 roku na Andrzeja Dudę cieszy się obecny premier Mateusz Morawiecki, na którego zagłosowałoby 26,5 proc. badanych. Z kolei szefa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego widziałoby na tym stanowisku 10,4 proc. ankietowanych.

Sporą popularnością wśród prawicowego elektoratu cieszą się też polityczki – była premierka Beata Szydło z poparciem 7,2 proc. oraz Małgorzata Wassermann, która mogłaby liczyć według sondażu na 6,4 proc. głosów.

Trzaskowski nadal popularny jako kandydat na prezydenta z PO

Jak rozłożyły się głosy wśród osób głosujących w 2020 roku na Rafała Trzaskowskiego? Najczęściej wskazywanym był sam Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowałaby prawie połowa ankietowanych z tej grupy.

Kolejnymi kandydatami opozycji mogliby być Szymon Hołownia z niespełna 14 proc. poparcia oraz były premier Donald Tusk, na którego zagłosowałoby 12,7 proc. głosujących na Rafała Trzaskowskiego trzy lata temu. Pozostali kandydaci zanotowali poparcie poniżej 5 procent.