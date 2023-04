Partnerka Hakiela zareagowała na porównania do Cichopek. Ma prośbę do fanów

Pod ostatnim zdjęciem Marcina Hakiela z nową ukochaną zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zaczęło porównywać kobietę do byłej żony tancerza, Katarzyny Cichopek. Jak zareagowała sama zainteresowana?

Marcin Hakiel na zdjęciu z nową partnerką. Fot. instagram.com / @marcinhakiel

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek układa sobie życie u boku nowej ukochanej

Mimo że tancerz dba o jej prywatność, nie pokazując twarzy partnerki, to co jakiś czas i tak chwali się fotkami z Dominiką w social mediach. Tak było i tym razem

W komentarzach pod nową fotografią fani komplementowali jego sympatię. Oberwało się za to byłej żonie. Dominika zareagowała z klasą

Od kilku miesięcy na instagramowym profilu Marcina Hakiela pojawia się zdjęcia ze wspólnie spędzanego czasu z nową partnerką. Choreograf jak do tej pory nie ujawnił tożsamości swojej nowej sympatii, wiadomo jedynie, że ma na imię Dominika.

Kobieta niechętnie też pozuje przodem do obiektywu. Jedynie bokiem lub tyłem, tak żeby nie było widać jej twarzy. Wyjątek zrobiła, gdy zakochani byli razem w Sopocie, wówczas tylko wtedy zapozowała przodem do obiektywu.

Nowe zdjęcie Hakiela i ukochanej. Reagują na porównania do Cichopek

W pierwszą niedzielę kwietnia Hakiel ponownie dodał z nią kadr w lustrze. Fotografia przedstawia elegancko ubranych zakochanych – Dominika założyła obcisłą czarną sukienkę i szpilki, z kolei Hakiel zaprezentował się w granatowym garniturze w jasną kratę i białej koszuli. Czytaj także: Hakiel wymownie o rozpadzie małżeństwa. "Lepiej, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego"

Fani nie zamierzali przemilczeć jednego faktu. W komentarzach nie zabrakło zdań wychwalających figurę jego partnerki. "Ale dżaga! I ta pupa! Kosmos! Styl i klasa"; "Wow, ale figurka"; "Jaka zgrabna ta pana kobieta"; "Piękna z was para, wyglądacie cudownie"; "Ale szprycha" – pisali pod postem internauci.

Pojawiły się również opinie, które uderzały bezpośrednio w byłą żonę tancerza, Katarzynę Cichopek. "Zamieniłeś tico na porsche"; "Widać, że piękna kobieta Panie Marcinie, zmiana na lepsze"; "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" – pisali dalej użytkownicy.

Czytaj także: "Jakbyś się jej wstydził". Hakiel po tym komentarzu o partnerce nie wytrzymał

Na tego typu komentarze postanowili zareagować zarówno sam Hakiel, jak i jego ukochana. "Dziękuje za wszystkie komentarze, mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Żyjmy w zgodzie ze swoimi wartościami i dajmy żyć innym, dobrej niedzieli dla Wszystkich" – napisał choreograf.

Na komplementy i porównania do Cichopek odpisała też Dominika. "Drogie panie to jest piękne, gdy kobieta prawi kobiecie komplement, ale nie obrażajmy przy tym innych. Jesteśmy całkowicie różnymi kobietami, a każda z nas ma inne piękno" – czytamy w jej wpisie.

A jak Dominika dogaduje się z Katarzyną Cichopek?

Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że Katarzynie Cichopek udało się porozumieć z nową wybranką jej byłego męża. "Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach" – przekazał ostatnio informator serwisu Plotek.pl. "Chciałaby (Katarzyna Cichopek – przyp. red.) się z nią zaprzyjaźnić, by nie było niedomówień, dąsów i wzajemnych oskarżeń. Od dzieci słyszy wiele dobrego na jej temat i to ją cieszy" – podawał magazyn "Rewia".