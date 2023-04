Syn Bonusa RPK rapuje o uwolnieniu ojca. "To nie bunt nastolatka, a cierpienie dziecka"

W teledysku "Uwolnić Bonusa" pojawia się starszy syn Bonusa RPK, czyli Oliwera R., który został uznany za winnego handlu narkotykami. Dziecko w projekcie "Ciemna Strefa" rapuje o rzekomej niesprawiedliwości kary, jaką usłyszał jego ojciec. Decyzja o zaangażowaniu młodzieńca w produkcję utworu podzieliła internautów.

Bonus RPK w więzieniu. Ciemna Strefa wypuściła klip z synem rapera Fot. YouTube.com / @CiemnaStrefa

Bonus RPK nadal przebywa w więzieniu na warszawskiej Białołęce. Artysta odsiaduje karę pięciu i pół roku pozbawienia wolności

Został uznany za winnego popełnienia przestępstw narkotykowych. Wyjdzie na wolność w sierpniu 2024 roku

Koledzy rapera nadal nie mogą pogodzić się z wyrokiem, który zapadł przed laty

Pod koniec marca wypuścili singiel "Uwolnić Bonusa", w którym wystąpił jego starszy syn

Bonus RPK w więzieniu. Ciemna Strefa wypuściła klip z synem rapera

Zeznania małego świadka koronnego - Tomasza S. oraz dwóch innych osób - Piotra S. i Michała C. pogrążyły Oliwiera R., znanego rapera wydającego pod ksywką Bonus RPK. Mimo że w sprawie o handel narkotykami, nie znaleziono żadnych twardych dowodów, na podstawie relacji świadków skazano Bonusa i jedenastu współoskarżonych. – Nic nie znaleziono, bo ciężko znaleźć narkotyki, które zostały skonsumowane – mówił w 2018 roku przedstawiciel prokuratury w rozmowie z naTemat. – Kilka osób złożyło zeznania, w których mówili o obrocie narkotykami przez pana R. To nie jest tak, że pogrążyła go jedna osoba. Wyrok sądu praktycznie w całości pokrywał się z karą z aktu oskarżenia. Panu R. groziło do 15 lat więzienia. Dostał pięć i pół roku – dodał. Po ogłoszeniu wyroku w sieci wybuchła dyskusja na temat jego zasadności. Za podstawowe źródła dowodowe w sprawie posłużyły zeznania świadków koronnych oraz tekst piosenki artysty. Sąd Okręgowy w Warszawie uprawomocnił wyrok w maju 2019 roku.

Raper wyraził sprzeciw na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, powtarzając, że poza zeznaniami świadków nie ma żadnych dowodów jego winy. "Rozumiem, zakup kontrolowany, podsłuchy, bilingi czy namacalny towar poddany ekspertyzie... Ale nic z tych rzeczy. Jakby tego było mało, jako dowód w sprawie, wzięli moją twórczość, co już w ogóle jest chore" – zaznaczył.

Oddani fani i hip-hopowi koledzy Bonusa RPK bronią go od lat. Należą do nich między innymi Quebonafide czy Sokół.

"Nawet jeśli go nie znasz osobiście (Oliwiera R. - przyp. red.), nawet jeśli nie lubisz jego muzyki, nawet jeśli nie podoba ci się jego wizerunek, w Twoim własnym interesie jest to, żeby w Polsce obowiązywało domniemanie niewinności, jako podstawowa, elementarna zasada, a ludzi nie skazywało się na podstawie pomówień jednej osoby. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto cię nie lubi" – napisał w 2018 roku na swoim Facebooku Wojciech "Sokół" Sosnowski.

W sieci pojawiły się specjalne hasztagi, które pokazują wsparcie dla artysty takie jak: #uwolnićbonusa czy #muremzabonusem. Tymczasem kolektyw, w którego skład wchodzi raper, czyli Ciemna Strefa, nagrał szczególny kawałek, gdzie wystąpił jego starszy syn pod pseudonimem Dobry Dzieciak.

Syn Bonusa RPK w numerze "Uwolnić Bonusa" nawija o niewinności swojego ojca, podkreślając, że chciałaby, aby był już w domu.

– Pozdrowienia do więzienia lecą dla mojego taty, dosyć mam chodzenia na widzenia. Skrzywdziły nas katy, skazały na kraty. Uwolnić Bonusa, niech wraca do chaty – płyną wersy z ust chłopca.

Klip, w którym widzimy także takie twarze jak Kizo czy Kubańczyk, wyświetlono już prawie 680 tys. razy. Jedni podkreślają, że syn rapera ma talent i to dobrze, że został zaangażowany w tworzenie numeru i teledysku. "Świetnie oglądać jak cała scena jednoczy się w jednej sprawie, a jak dzieciak wchodzi na beat aż się łezka kręci. Uwolnić Bonusa!" – czytamy.

Inni są zdania, że matka chłopca nie powinna się zgodzić na to, by wystąpił, bo jako dziecko nie powinien być mieszany w sprawy dorosłych.