Francuska polityczka nie była pierwsza. Oto sześć najbardziej kontrowersyjnych okładek "Playboya"

Francuska polityczka Marlene Schiappa wywołała ostatnio skandal, gdy pojawiła się na okładce francuskiego "Playboya". Magazyn, którego twórcą był Hugh Hefner, wywoływał oburzenie już nie raz. Oto sześć najbardziej kontrowersyjnych okładek "Playboya".

Najbardziej kontrowersyjne okładki "Playboya".

Marlene Schiappa to francuska polityczka, która pojawiła się na okładce "Playboya". Rozpisywały się o tym nawet media w Polsce.

Już w przeszłości jednak magazyn założony przez Hugh Hefnera wywoływał oburzenie.

Grudzień 1953

Marilyn Monroe

Któż inny mógłby się znaleźć na pierwszej w historii okładce "Playboya", jeśli nie ówczesna seks-bomba? Pierwszy numer magazynu Hugh Hefnera z Marilyn Monroe na okładce kosztował 50 centów za sztukę i wyprzedał się w tydzień (w nakładzie niemal 54 tys. sztuk).

Hefner wybrał na okładkę zdjęcie Monroe, które uznał wówczas za "najseksowniejsze", jednak jeśli porówna się je ze współczesnymi okładkami magazynu, jest bardzo grzeczne. Marilyn ubrana jest w suknię z dekoltem amerykańskim, która subtelnie odsłania kawałek jej biustu oraz ramiona.

Fotografia nie została jednak wykonana na zlecenie "Playboya", a pochodziła ze słynnej kalendarzowej sesji, w której pojawiły się także nagie fotki Monroe – w tamtym czasie wywołały one niemały skandal.

Październik 1971

Darine Stern

Jak wiadomo, historia Stanów Zjednoczonych naznaczona jest problemem rasizmu, który zresztą wciąż nie został do końca wypleniony, o czym co jakiś czas przypominają nam liczne doniesienia medialne.

Lata 70. były czasem emancypacji wielu grup społecznych i mniejszości, które walczyły wtedy o swoje prawa. Wśród nich były także osoby czarnoskóre mające dość traktowania jako obywatele drugiej czy trzeciej kategorii.

Odważnym ruchem ze strony "Playboya", ale też idącym z duchem czasu, było zamieszczenie na okładce po raz pierwszy w historii magazynu czarnoskórej modelki Darine Stern. Kobieta pozuje na niej na białym krześle z charakterystycznym logo – słynnym króliczkiem.

Sierpień 1989

Pracownice Wall Street

Na okładce sierpniowego "Playboya" z 1989 roku znalazła się jedna z pracownic Wall Street, a w środku znalazło się jeszcze osiem pań z tej branży, które pokazały swoje wdzięki na łamach pisma Hefnera.

Niestety, konserwatywna Ameryka lat 80. nie była najwidoczniej gotowa na zrozumienie, że profesjonalistki mogą mieć również swoją seksualność i w żadnym wypadku nie wpływa to na ich pracę – siedem z dziewięciu kobiet, które zapozowały dla "Playboya", zostało zwolnionych po publikacji magazynu.

Lipiec 1994

Patti Davis (Córka Ronalda Reagana)

Ronald Reagan był najlepszym albo najgorszym prezydentem Stanów Zjednoczonych – zależy, kogo zapytacie. Nie ma jednak wątpliwości, że dla konserwatywnych wyborców byłego gwiazdora Hollywood obecność jego córki na okładce musiała być szokiem. Szczególnie że wystąpiła na niej z biustem zakrytym jedynie męskimi rękami.

Patti Davis niejako poszła w szlaki ojca, gdyż również została aktorką (zagrała m.in. w "Klątwie Różowej Pantery" oraz komedii sensacyjnej "Tango i Cash"). Okładka "Playboya" z nią uważana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii magazynu.

Marzec 2006

Jessica Alba

W 2006 roku Jessica Alba była u szczytu popularności po zagraniu w takich filmach jak "Honey", "Błękitna głębia", "Fantastyczna Czwórka" czy "Sin City - Miasto grzechu". Gwiazda znalazła się na liście "25 najseksowniejszych celebrytów" 2006 roku "Playboya", w związku z czym magazyn poprosił ją o sesję okładkową.

Alba odmówiła, jednak niezrażeni wydawcy po prostu... kupili jej zdjęcie od Columbia Pictures i umieścili bez jej zgody na okładce marcowego wydania. Aktorka domagała się wycofania numeru z obiegu, jednak zrezygnowała z roszczeń, gdy otrzymała oficjalne przeprosiny od Hefnera. "Playboy" dodatkowo wsparł również finansowo dwie wskazane przez Albę organizacje charytatywne.

Luty 2008

Tiffany Fallon (Playmate roku)

Tiffany Fallon została wybrana Playmate 2005 roku, jednak na okładce magazynu pojawiła się w lutym 2008 roku. Wystąpiła na niej praktycznie jedynie w czerwonych kozakach za kolano.

Newralgiczne części ciała Fallon zostały jednak pokryte farbą, którą domalowano jej kostium Wonder Woman – jednej z najważniejszych bohaterek kobiecych z uniwersum DC. Zabieg ten nie przypadł do gustu ówczesnym fankom komiksów o feministycznym zacięciu. Ich zdaniem Wonder Woman jako symbol silnej i niezależnej wojowniczki nie pasowała do kobiety zajmującej się zawodowo zadowalaniem mężczyzn.