Pogoda niemile zaskoczy Polaków. Prognoza przed Wielkanocą odziera ze złudzeń

Przenikliwe zimno dokucza Polakom na początku kwietnia. I to niestety się nie zmieni. Najnowszą prognozę pogody przedstawia TVN Meteo. Niebawem ma obficie padać śnieg, a same Święta Wielkanocne, choć cieplejsze, przyniosą opady deszczu. Wiosny raczej na Wielkanoc nie poczujemy.

Pogoda w najbliższych dniach będzie zimowa. Czekają nas opady śniegu, zimno, a potem deszcze. Fot. Screen / WXCharts

Już w środę na Pomorzu mają pojawić się słabe opady śniegu, prószyło także we wtorek między innymi w Warszawie. Temperatura w stolicy w ciągu dnia wynosi 4 kwietnia około 0 stopni, niebo jest pochmurne. Wielki Czwartek na zachodzie ma być pogodny – podaje TVN Meteo. Na wschodzie natomiast zachmurzenie będzie bardzo duże z opadami śniegu rzędu 10 centymetrów. Mogą one lokalnie przechodzić w deszcz. W tej części Polski możliwe będą jednak niewielkie przejaśnienia. Także na Południu, a zwłaszcza w Bieszczadach i Tatrach ma spaść do 10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu do 9 stopni na Dolnym Śląsku.

Wielki Piątek w całej Polsce ma przynieść pochmurną pogodę z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni na Dolnym Śląsku do 11 stopni w centrum.

Jaka pogoda na Wielkanoc

Wielka Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Będzie padać deszcz. Będzie już znacznie cieplej – od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Niedziela Wielkanocna to umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni w Szczecinie do 13 stopni na Podkarpaciu. W Poniedziałek Wielkanocny znów będzie pochmurno, jest jednak szansa na przejaśnienia. Zwłaszcza w centrum i na wschodzie Polski będzie padać deszcz. Na zachodzie kraju mogą wystąpić deszcze ze śniegiem. Temperatura będzie się wahać od 8 stopni w północno-zachodniej Polsce do 12 stopni na południowym wschodzie.

Koszmarna długoterminowa prognoza pogody na kwiecień 2023

Pesymistyczna jest także pogoda na kwiecień w dłuższej perspektywie. Ma to być jeden z najzimniejszych kwietni w tym stuleciu. Wskazują na to Mapy Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW Początek kwietnia jest i będzie najchłodniejszą częścią miesiąca. Później zacznie się ocieplać, ale z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że choć będą się zdarzały cieplejsze dni, to średnia temperatura w kwietniu nie przekroczy 15 stopni.

Z długoterminowych prognoz pogody wynika, że letnie buty będziemy musieli jeszcze odłożyć. Co więcej, lepiej nie zmieniać opon na letnie i zaopatrzyć się w rękawiczki i skrobaczkę, ponieważ nocą i nad ranem mogą panować przymrozki.

"Niektóre modele pokazują, że nocami w drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura na nizinach spadać może do nawet -8 stopni. W górach mróz sięgać miałby -14 stopni Celsjusza" – czytamy na portalu Fanipogody.pl.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków w pierwszej dekadzie kwietnia w rejonach podgórskich oszacowano na 78 proc. Ponadto na wybrzeżu może wystąpić silny wiatr, przed którym w swoim komunikacie ostrzega IMGW.

W południowo-zachodniej części kraju na obszarach wyżynnych i górskich zapowiadane są opady śniegu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego.