Mamy pierwszą prognozę pogody do wakacji. Jeden miesiąc może być wyjątkowo gorący

Prognoza pogody na wakacje 2023 roku z jednej strony napawa optymizmem, a z drugiej może martwić. Do Polski nadciągną upały, które przekroczą dotychczasowe normy. Niestety, już na początku lata doświadczą nas obfite opady i burze. Jeszcze w maju temperatury przekroczą próg 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na wakacje 2023. Burze i obfite deszcze na początku lata. Fot. Wojeciech Stróżyk / Reporter / East News

Po uciążliwej zimie i zmiennym początku wiosny wydano pierwsze prognozy długoterminowe na nadchodzące wakacje. Już w maju uderzy nas letnia pogoda

Temperatury poszybują, ale w czerwcu doświadczą nas burze, opady deszczu i zachmurzenia. Najgorętszym miesiącem będzie zaś lipiec

W sierpniu i wrześniu wciąż będzie dość ciepło, jednak temperatury nieznacznie spadną, a pogoda się ustabilizuje

Pogoda na wakacje 2023 . Upały, burze, deszcze i zachmurzenia

Z informacji podanych przez Onet wynika, że już w maju prognozowane są temperatury, które przekroczą dotychczasowe normy nawet o 2 stopnie Celsjusza. Wystąpią także przelotne opady i burze. Prognozuje się je w drugiej połowie miesiąca, jednak nie będą one występowały często. O wiele więcej niepokojących zjawisk atmosferycznych odnotujemy w czerwcu.

Początek lata będzie obfitował w intensywne opady, ale termometry pokażą wartości nawet do 30 stopni Celsjusza. Niestety, Onet wskazuje na częste zachmurzenia, za którymi będzie kryć się słońce.

W lipcu wejdziemy w wyżową aurę. W środku wakacji deszcze będą pojawiać się przede wszystkim we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Tu także temperatury mają przekroczyć średnie normy, co zapowiada regularne występowanie gorących dni. Lipiec ma być najcieplejszym miesiącem w tym roku.

W sierpniu i wrześniu pogoda będzie się stabilizować, temperatury będą stopniowo słabnąć. Najgoręcej będzie na wschodzie i południu Europy. Jeśli zaś chodzi o Polskę, wiadomo jedynie, że wartości wciąż będą "dość wysokie".

IMGW podało średnie temperatury na wakacje 2023 roku

W naTemat przedstawialiśmy także długoterminową eksperymentalną prognozę pogody w wydaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy zbadali średnie temperatury. W czerwcu będą wynosić od 13,8 stopnia Celsjusza w Zakopanem do 18,3 stopniach we Wrocławiu i Warszawie. Już w lipcu średnia temperatura wyniesie od 15,7 stopni w Zakopanem do 20,3 stopni w Warszawie i Opolu.

W maju, czerwcu i lipcu sumy opadów nie przekroczą dotychczasowych norm. W najgorszej sytuacji będzie Zakopane, gdzie w czerwcu przewiduje się średnio od 115,6 do 192,2 mm opadów. W lipcu zaś w tym samym rejonie prognozuje się od 120 do 244,6 mm opadów.

W pozostałych regionach te wartości nie przekraczają progu 100 mm opadów. IMGW wskazuje, że mówiąc o "przekroczeniu norm", ma na myśli średnią dla poszczególnych miesięcy w okresie od 1991 do 2020 roku.

Warto jednak podkreślić, że są to jedynie prognozy szacunkowe. Trudno przewidzieć pogodę na nadchodzące wakacje z takim wyprzedzeniem między innymi przez wzgląd na prawdopodobieństwo wystąpienia nagłych, niespodziewanych zjawisk atmosferycznych.