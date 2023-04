Trump formalnie aresztowany. Co to dokładnie oznacza dla byłego prezydenta USA?

Po przybyciu do sądu w Nowym Jorku Donald Trump został formalnie aresztowany i znajduje się w tzw. areszcie policyjnym. Niedługo ma odbyć się rozprawa i były prezydent USA usłyszy zarzuty.

Donald Trump w sądzie. Fot. Seth Wenig/Associated Press/East News

Donald Trump jest pierwszym amerykańskim prezydentem, który ma zarzuty karne. Polityk zostanie w ciągu najbliższej godziny oskarżony w sądzie na Manhattanie. Teraz jest formalnie aresztowany.

Trump jest formalnie aresztowany

Zostaną od niego pobrane odciski palców i wypełnione standardowe formalności związane z aresztowaniem. Następnie pojawi się przed sędzią, który odczyta mu pełną listę zarzutów. Potem polityk planuje wrócić na Florydę. Tam ma wygłosić przemówienie o godz. 20 lokalnego czasu.

BBC przypomina jednak, że jego zespół prawny przekazał wcześniej, że nie zostanie zakuty w kajdanki. Jest to spowodowane dużą ilością agentów Secret Service, co oznacza, że jest mało prawdopodobne, aby próbował uciec lub skrzywdzić kogokolwiek.

Telewizja przekazała, że "gdy Trump przechodził przez formalny proces aresztowania, na 15. piętrze budynku sądu, gdzie zostanie postawiony w stan oskarżenia, znajduje się ograniczona liczba osób".

"Służby specjalne, policjanci i nieliczni członkowie mediów czekają na wejście Trumpa do sali sądowej" – czytamy w relacji.

Przed godz. 21 czasu polskiego Donald Trump wszedł do sali sądowej. Wkrótce rozpocznie się jego przesłuchanie przed sędzią Juanem Manuelem Merchanem. Wchodząc do sali nie powiedział nic do zgromadzonych mediów.

Eksperci przewidują, że nie potrwa to długo, ponieważ on i jego zespół prawny zapoznali się już z aktem oskarżenia.

Trump: Oni zamierzają mnie aresztować

Przypomnijmy: po godz. 19 czasu polskiego Donald Trump opuścił Trump Tower i wyruszył do budynku sądu na Dolnym Manhattanie, gdzie zostanie formalnie oskarżony. Sama podróż trwała 20 minut. Po przybyciu do sądu Trump machał do tłumu, ale nic nie powiedział do zgromadzonych.

Krótko przed dotarciem do budynku sądu, Trump zamieścił na swojej platformie Truth Social wpis. "Wow, oni zamierzają mnie ARESZTOWAĆ. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje w Ameryce" – napisał.

Wcześniej sędzia odrzucił wniosek dziennikarzy i media nie będą mogły filmować. "Pięciu fotoreporterów będzie mogło wejść na salę sądową, nim Trump zostanie postawiony w stan oskarżenia i robić zdjęcia przez kilka minut" – relacjonował jeden z polskich dziennikarzy obecnych w USA Paweł Żuchowski z radia RMF FM.

Z kolei Reuters pisał, że prawnicy Trumpa wezwali sędziego, aby trzymał ich (dziennikarzy) z dala, argumentując, że pogorszyliby "już prawie cyrkową atmosferę". – To nie będzie długi dzień w sądzie – powiedział w ABC Joseph Tacopina, jeden z prawników Trumpa. Przed sądem są tłumy zwolenników i przeciwników byłego prezydenta USA.

Biały Dom odmówił komentarza na temat oskarżenia i aresztowania Trumpa w Nowym Jorku. – To jest sprawa w toku i po prostu nie będziemy jej komentować – powiedziała rzeczniczka Karine Jean-Pierre. I dodała: – Prezydent zamierza skupić się na Amerykanach, tak jak robi to każdego dnia.