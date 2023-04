D onald Trump, były prezydent USA i faworyt do nominacji Republikanów w 2024 roku, pojawił się we wtorek w sądzie w Nowym Jorku w celu pobrania odcisków palców i wysłuchania formalnego oskarżenia w związku z domniemanym opłaceniem milczenia Stormy Daniels (miało się to odbyć z naruszeniem przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej). Pod budynkiem są jego zwolennicy i przeciwnicy oraz media z całego świata. Trump nie nie powiedział do tłumu.





Trump przybył do sądu w Nowym Jorku. Zostanie formalnie oskarżony

Natalia Kamińska

