Rosjanie używają chloropikryny na wschodzie Ukrainy. To środek znany z I wojny światowej

Na wschodzie Ukrainy siły rosyjskie coraz częściej stosują zakazaną bron chemiczną. W obwodzie donieckim odnotowano kilkanaście prób zrzucenia granatów, które najprawdopodobniej zawierały chloropikrynę. Tej broni używano już w czasie pierwszej wojny światowej jako bojowego środka trującego.

Siły ukraińskie mówią o broni chemicznej, używanej przez Rosjan na wschodnim froncie. Fot. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

Pojawiły się nowe doniesienia ukraińskiej armii, mówiące, że armia Putina coraz częściej stosuje broń chemiczną

Rosyjskie drony mają zrzucać granaty z chloropikryną

W obwodzie donieckim nadal trwają zaciekłe walki, a Rosjanie próbują odbić strategicznie ważne pozycje

Już w grudniu ubiegłego roku ukraińska armia donosiła, że Rosjanie używają granatów z chloropikryną zrzucanych z dronów. Chloropikryna to lotna ciecz, której używano jako bojowego środka trującego w czasie pierwszej wojny światowej.

O możliwości użycia broni chemicznej przez Rosjan wielokrotnie mówił też Zachód. Teraz pojawiają się nowe doniesienia, że armia Putina stosuje tej broni w obwodzie donieckim.

Ukraina. Siły rosyjskie stosują broń chemiczną

Przedstawiciel armii ukraińskiej Ołeksij Dmytraszkiwski przekazał, że wojska rosyjskie walczące w obwodzie donieckim, coraz częściej stosują broń chemiczną. Nieopodal miejscowości Wodjane dron rosyjski zrzucił amunicję z substancją chemiczną. Najprawdopodobniej miał być to granat z chloropikryną.

Dmytraszkiwski zaznaczył, że w zeszłym tygodniu odnotowano około 12 prób zrzucenia takiej amunicji z dronów rosyjskiego zwiadu lotniczego. Zapewnił też, że siłom ukraińskim udało się odeprzeć ostatnie ataki koło Awdijiwki, Marijinki i Karliwki. To właśnie w rejonie tych miast trwają zaciekłe walki, gdzie Rosjanie atakują głównie przy użyciu pojazdów opancerzonych i czołgów.

Pododdziały rosyjskich służb specjalnych na wschodnim froncie

Na początku tygodnia Ołeksij Dymtaszkiwski informował, że na wschodnim froncie Ukrainy, w kierunku donieckim, pojawiło się kilka pododdziałów rosyjskich sił specjalnych. Dodał, że grupy aktywnie manewrują i próbują odbić strategicznie ważne pozycje zajęte wcześnie przez armię ukraińską.

4 kwietnia specjalny sztab, który zajmuje się obowiązkową ewakuacją ludności, oświadczył, że zarządza ewakuację 126 dzieci. Mieszkają one w 21 miejscowościach w obwodzie donieckim, w których "sytuacja w sferze bezpieczeństwa jest krytyczna".

– Mam nadzieję, że rodzice zgodzą się na ewakuację. Żadne idee, żaden "ruski mir" w głowie nie jest wart życia dzieci. Mówię im prosto w oczy: "nie mam do was szacunku". Nie chcę ich nazywać rodzicami. Mówię im prosto w oczy: "jesteście mordercami i kropka". To moje osobiste zdanie, tak ich oceniam – mówił Witalij Barabasz, mer szturmowanej Awdijiwki. Podkreślił przy tym, że jest to "po prostu niemożliwe, by trzymać dzieci ponad rok pod taką nawałą ostrzałów".