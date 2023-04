Wiadomo, kto ma zostać następcą Kowalczyka. Poseł PiS sam jest rolnikiem

Henryk Kowalczyk podał się do dymisji z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rolnicy już od dłuższego czasu protestują m.in. ws. zboża. Według ustaleń Interii, nowym ministrem w resorcie rolnictwa zostanie Robert Telus.

Robert Telus będzie nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Fot. Stanislaw Rozycki/REPORTER

5 kwietnia, po trwających od dłuższego czasu protestach rolników, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał się do dymisji

Wcześniej pojawiały się informacje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zadecydował o dymisji Kowalczyka

Nowym ministrem w resorcie rolnictwa ma zostać Robert Telus

W środę Henryk Kowalczyk podał się do dymisji z funkcji ministra rolnictwa. – Ponieważ widać bardzo wyraźnie, że ten podstawowy postulat rolników nie zostanie spełniony, podjąłem decyzję i złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi – powiedział w trakcie konferencji prasowej.

Kowalczyk został ministrem rolnictwa w październiku 2021 roku. Na początku kwietnia pojawiały się spekulacje, że jego pozycja w resorcie rolnictwa może być zagrożona. Decyzję o pozbawieniu go stanowiska miało podjąć już wcześniej kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy minister rolnictwa

Wcześniej informowaliśmy, że nowym ministrem rolnictwa może zostać szef sejmowej komisji rolnictwa Robert Telus lub były minister rolnictwa, a obecnie doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski, który cieszy się sporym szacunkiem wśród społeczności wiejskiej.

Według ustaleń Interii, to właśnie Robert Telus przejmie posadę po Kowalczyku, a tym samym zostanie nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Nie będzie to jednak prostym wyzwaniem, bowiem od dłuższego czasu trwają protesty rolników, którzy wcześniej obwiniali Kowalczyka m.in. za to, że w ubiegłym roku przekonywał ich, by nie sprzedawali zboża. Zarzucali mu też, że pomimo licznych ostrzeżeń o napływie zboża z Ukrainy nie podjął odpowiednich działań.

Liczne protesty rolników stają się coraz bardziej ryzykowane dla partii rządzącej. Bowiem to właśnie rolnicy i społeczeństwo wiejskie są grupą wyborców, która w znacznej części może zapewnić PiS zwycięstwo w wyborach.

Kim jest Robert Telus?

Robert Telus jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, Pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie oraz dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Na co dzień również zajmuje się rolnictwem.

Od 2007 roku jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczy też sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także podkomisjom związanym ze sprawami rolniczymi, w tym także tej zajmującej się monitorowaniem wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Należy również do podkomisji ds zwalczania afrykańskiego pomoru świń.