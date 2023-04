"Między naszymi narodami nie będzie granic". Zełenski przedstawił swoją wizję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest z jednodniową wizytą w Polsce. Oprócz wielu oficjalnych spotkań i przemówień dodał też krótki wpis na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość Polski i Ukrainy.

Prezydenci Polski i Ukrainy w Warszawie. Fot. Prezydent Ukrainy/Twitter

Wołodymyr Zełenski jest w Polsce z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce od wybuchu wojny w Ukrainie

Zełenski nie tylko przemawia na oficjalnych uroczystościach, ale też dodał wpis na jednej z platform społecznościowych

Zełenski: W przyszłości między naszymi narodami nie będzie granic

"W przyszłości między naszymi narodami nie będzie granic: politycznych, ekonomicznych i – co bardzo ważne – historycznych. Do tego wciąż musimy odnieść zwycięstwo" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Twitterze. Jak dodał, w tym celu nasze kraje muszą wspólnie podążać w jednym kierunku.

Dodajmy, że podczas tej wizyty Andrzej Duda zadeklarował, że trwają prace nad nowym, polsko-ukraińskim traktatem. – Chcemy, żeby on był nowy i nie chcemy, żeby po prostu powtarzał postanowienia tego, które jest do tej pory, bo z takiego punktu widzenia to on by nie miał żadnego sensu – mówił.

I dodał: – Chcemy, żeby on stanowił rzeczywiście nowe otwarcie, w związku z czym jest cały szereg elementów, nad którymi jeszcze w tej chwili trwa praca, trwają rozmowy, co musi być zapisane, a w jakim zakresie przyszłość będzie wypełniała ten traktat i wymaga tylko ramowych postanowień.

Zełenski w odpowiedzi zadeklarował: – Uważamy, że Polska jest nie tylko naszym partnerem, ale prawdziwym przyjacielem na wieki. Zaznaczył też, że to m.in. dzięki Polsce Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej.

Duda zapowiada kolejne MiG-i dla Ukrainy

Duda podczas konferencji z prezydentem Ukrainy potwierdził także, że Polska przekazała osiem MiG-ów, a sześć kolejnych może dostarczyć w najbliższym czasie. – Sądzę, że w przyszłości będziemy w stanie przekazać naszą całą pozostałą flotę samolotów MiG-29, jeśli będzie taka potrzeba. W zakresie ich przekazania będzie wymagana zgoda sojuszników, przede wszystkim USA – argumentował.

Zełenski wylewnie dziękował Polakom za pomoc. – Pragnę podziękować wam, że jesteście tak mocnymi sąsiadami. Nie pozwalacie nam, żebyśmy się załamali. Mówiliśmy dziś o bardzo ważnych kwestiach. Jesteśmy ciepłym i przyjaznym krajem, ale w tej wojnie nie ma kompromisów. Nie oddamy naszej wolności. Traktujemy Polskę jak naszego przyjaciela na wieki – podkreślił.

Polityk tłumaczył też, że chciałby, żeby Warszawa odegrała ważną rolę w odbudowie jego kraju. Przypomniał, że od początku inwazji Rosji Ukrainę wspierają "zwykli ludzie". – Nigdy tego nie zapomnimy i kłaniam się wam nisko – dodawał.

Wizyta Zełenskiego została już skomentowana przez Moskwę. Rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti cytuje wiceszefa Dumy Państwowej, Michaiła Szeremeta, który postanowił skomentować wizytę prezydenta Ukrainy słowami: "Zełenski pojechał do Polski po gwarancje, ale dla Polski to bardzo zły znak, zła wróżba".