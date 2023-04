Tęczowy jednorożec obok pary prezydenckiej i Zełenskiego. Wpadka kancelarii Dudy

Kancelaria Prezydenta zaliczyła zabawną wpadkę, relacjonując wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i jego spotkanie z Andrzejem Dudą oraz jego żoną Agatą. Co obok ich zdjęcia robił śpiący jednorożec z tęczowym rogiem?

Kancelaria Prezydenta zaliczyła zabawną wpadkę fot. Piotr Molecki/East News // screen: Twitter

W trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze przed godziną 13 pojawił się dziwny wpis: oprócz zdjęcia prezydenckiej pary u boku Zełenskiego i jego żony, Ołeny, pojawiła się emotka... przysypiającego jednorożca z tęczowym rogiem.

Niektórzy zdążyli zrobić screeny nietypowemu wpisowi, a ten wkrótce zniknął. W jego miejsce pojawił się kolejny o treści: "Dzisiejsza wizyta jest pierwszą oficjalną wizytą Pary Prezydenckiej Ukrainy w Polsce". Jednorożca już nie było.

Oprócz spotkania z Andrzejem Dudą, podczas którego Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego, ukraiński prezydent spotkał się też z Mateuszem Morawieckim. – Ukraińcy pokazują, czym jest prawdziwa walka o wolność i prawdziwe wartości europejskie. Jesteście tarczą Polski i tarczą dla całej Europy – mówił szef polskiego rządu.

– Kiedy zachodni przywódcy debatowali, czy Ukraina się utrzyma, razem m.in. z prezesem Kaczyńskim udaliśmy się do Kijowa, aby podtrzymać na duchu naszych ukraińskich przyjaciół. Od pierwszego dnia wojny Polska stanęła murem za Ukrainą. Ukraińcy chcą być w UE i NATO i Polska wspiera te aspiracje – wskazywał.

Premier poświęcił też wizycie Zełenskiego wpis w mediach społecznościowych. "Witaj w Polsce, przyjacielu! Wspólnie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim złożyliśmy kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza i Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie" – napisał.

Zełenski w Polsce. Przemówi na Placu Zamkowym

Polski prezydent przekazał za to informację o powstającym traktacie polsko-ukraińskim i o tym, że nasz kraj jest gotowy do przekazania Ukrainie kolejnej partii MIG-ów, co nie uszło uwadze Kremla. Zełenski ma jeszcze w planach spotkanie się z przedstawicielami opozycji, a o godzinie 18 wystąpi na Placu Zamkowym i zwróci się do Polaków. Ma też się spotkać z osobami, które pomagały ukraińskim uchodźcom uciekającym przed wojną.

Spotkanie na Placu Zamkowym ma być transmitowane na telebimach. W stolicy trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. "W związku z wizytą Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie należy spodziewać się dużych utrudnień ruchu w centrum stolicy. Mieszkańców i odwiedzających Warszawę zachęcamy do korzystania w miarę możliwości z komunikacji publicznej" – przekazała stołeczna policja.