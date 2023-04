Majonezowa wojna przed świętami. W tym sondażu Polacy wskazali ulubioną markę

Spór o majonez w polskich domach trwał od zawsze, ale internet te potyczki rozpowszechnił na ogromną skalę. Polacy kłócą się o najlepszy majonez do takiego stopnia, że pytanie to postanowiono im zadać w sondażu. Wyniki są już jasne – majonezowy król został wybrany.

Majonez na Wielkanoc najlepszy. Polacy w sondażu wybrali jeden Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Internetowe memy, TikToki i żarty utwierdziły nas w przekonaniu, że majonez jest w Polsce naprawdę ważnym produktem. Nie mogą się bez niego obejść praktycznie żadne święta, bo jest nieodłącznym elementem wszelkich sałatek, ale niektórzy jego fani wzbogacają jego smakiem większość potraw, które jedzą.

A że święta wielkanocne najbardziej kojarzą się ze słynną sałatką jarzynową czy jajkami w majonezie, nadszedł odpowiedni czas na wybór jednej najlepszej firmy tego produktu.

Pracownia UCE Research w badaniu dla Onetu sprawdziła, która z marek cieszy się największym uznaniem Polaków. Ogólnopolski zwycięzca jest jeden, ale nie w każdym regionie kraju cieszy się takim samym powodzeniem.

W tym roku Polacy do przygotowania świątecznych potraw w głównej mierze wybiorą trzy marki majonezów: Winiary, Kielecki oraz Hellmann's. Jednak najczęściej podawanym majonezem był bez wątpienia Winiary – wskazało go 35,1 proc. uczestników badania.

Najwięcej fanów majonezu Winiary jest wśród osób w wieku 18-24, 55-64 oraz 75-80 lat. Pochodzą z miejscowości od 50 do 99 tys. mieszkańców oraz ze wsi i miejscowości do 5 tys. mieszkańców. W tym najczęściej z woj. opolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Warto jednak sprawdzić, jak rozkładały się pozostałe wyniki. Drugi był majonez Kielecki, zagłosowało na niego 24,5 proc. ankietowanych. Najczęściej wybierały go osoby w wieku 65-74 oraz 45-54 lat, które zamieszkują woj. świętokrzyskie, małopolskie i śląskie, w tym miejscowości od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców oraz powyżej 500 tys. osób.

O wiele mniej sympatyków znalazło się w obozie majonezu Hellmann's – 8,3 proc. Charakterystyka jego wyborców rysuje się tak: to z reguły osoby w wieku 25-34 lat, zamieszkujące woj. podlaskie i zachodniopomorskie, w tym miejscowości od 5 do 19 tys. i od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze takie marki jak – Kętrzyński – 3,7 proc. i Pudliszki – 3,6 proc. Okazuje się jednak, że część Polaków stawia na majonezy zupełnie innych, a więc o wiele mniej znanych marek lub wyroby domowe. 2,3 proc. badanych samemu robi majonez na święta. Co ciekawe, tylko 0,1 proc. respondentów wskazało na lokalnych wytwórców majonezu, a 2,4 proc. Polaków udzieliło niepokojącej na tle majonezowego szału odpowiedzi, że w ogóle nie spożywa majonezu.

Majonez Kielecki i Winiary walczą od lat

Podobnie wyniki rozkładały się w roku 2021. Wtedy także Winiary wygrał z Kieleckim. Pilnie strzeżona receptura Majonezu Kieleckiego, który od ponad 60 lat produkuje WSP Społem, doprowadziła do tego, że marka ta nieustannie plasuje się na czołowych miejscach rankingów konsumenckich. Jego głównym konkurentem jest zaś Majonez Dekoracyjny Winiary, po którego statystycznie najczęściej sięgają Polacy.

Oprócz marki Pudliszki i Majonezu Madero produkowanego dla popularnego marketu Biedronka, Polacy częściej sięgali wtedy po regionalne marki, z którymi związani są sentymentem.