Nowy trend na horyzoncie: buty jak ze szkolnych lat

Każdy kolejny rok przynosi nowe modowe trendy zarówno w high fashion, jak i streetwearze. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co nosi się na ulicach największych metropolii, musisz zaopatrzyć się w parę oldschoolowych sneakersów. Nadchodzący sezon to mocny fokus zwłaszcza na buty w klimacie sporty osadzone w estetyce lat 00. Topowe marki, takie jak adidas czy Nike, proponują znakomite reedycje swoich legendarnych modeli. Sprawdź odświeżone trampki i tenisówki uzupełnione o nowoczesne rozwiązania, które wciąż wyglądają, jak żywcem wyciągnięte z Twoich szkolnych lat.

Throwback time

Moda zawsze uwielbiała się odwoływać do minionych dekad. Nic więc dziwnego, że współcześnie również wyciąga z przeszłości to, co najlepsze, dodając jednak aktualny sznyt. Obecnie w streetstyle’u rządzi eklektyzm w postaci mieszanki nurtów z początku XXI wieku. Możemy więc obserwować efektowne połączenia stylów hippie, glam rock czy skate, które królowały w latach 2000. Warto przypomnieć sobie ówczesne słynne outfity takich ikon popkultury jak Britney Spears, Avril Lavigne czy Christiny Aguilery, które zawsze pamiętały, aby swój look dopełnić odpowiednim obuwiem. Sneakersy z dumą nosiły nie tylko piosenkarki pop, ale również gwiazdy rapu oraz kina. Dzięki nim udanie podkreślały swój indywidualny styl, a przy tym mogły cieszyć się maksymalnym komfortem. Ty również tęsknisz za wygodą w miejskim klimacie, którą pamiętasz ze szkolnych lat? Teraz kultowe tenisówki i trampki znowu mogą być Twoje!

Trampki adidas – wróć do ulubionych modeli

Słynny brand z trzema paskami nieprzerwanie pozostaje na topie. Marka adidas ma na swoim koncie szereg fasonów, które doskonale pamiętamy sprzed lat, a które właśnie zaliczają wielki come back. Na pewno obowiązkową pozycją w nadchodzącym sezonie będą buty adidas Gazelle oraz adidas Samba. Oba modele można było ostatnio zobaczyć w stylizacjach takich ikon mody jak Bella Hadid czy Hailey Bieber. Sneakersy charakteryzują się niską sylwetką oraz lekkością, która tak ważna jest w codziennym użytkowaniu. Buty wywodzą się ze sportu, dlatego możesz również liczyć na wsparcie oraz pewny krok podczas przemierzania miejskich ulic.

Wśród propozycji znajdziesz m.in. klasyczne czarne i białe warianty zwieńczone trzema paskami. Jeśli jednak zależy Ci na mocniejszym podkreśleniu estetyki retro, sięgnij po kolorowe tenisówki adidas, które będą ciekawym elementem Twoich ulicznych outfitów. Jeśli chcesz przenieść się w czasie do niezapomnianych lat 80., zdecyduj się na tenisówki adidas Hamburg. Ich retro formę przełamuje ciekawa kolorystyka w odcieniach pastelowego różu, fioletu lila czy butelkowej zieleni. Oldschoolowy look w najlepszym wydaniu pozwoli Ci także wykreować kolekcja adidas Nizza. Ponadczasowe trampki adidas połączono tu z efektowną podeszwą w formie platformy. Nowoczesne printy i dopracowane detale udowadniają, że adidas jest mistrzem w tworzeniu nowych odsłon evergreenów.

Trampki Nike – ponadczasowy styl

Dopracowaną streetwearową stylizację w duchu minionych dekad stworzysz także z propozycjami spod znaku Swoosh. Wśród obuwniczych trendów, które wracają do łask, dominuje powrót do sylwetek inspirowanych sportem. Pierwsze sneakersy i trampki Nike tworzone były z myślą o zawodnikach koszykówki, szybko jednak fasony zdobyły uznanie wśród klientów szukających wygodnych i praktycznych butów na co dzień. Wśród najpopularniejszych propozycji znalazły się basketowe Nike Blazer. Obecnie znów rządzą na ulicach i możemy podziwiać je w jeszcze lepszej odsłonie. Wysoka skórzana cholewka do kostki przywołuje koszykarskie dziedzictwo, a solidna, przyczepna podeszwa nie zawiedzie Cię podczas intensywnych dni. Dodajmy do tego stylową kolorystykę, którą dopełnia kultowe logo Swoosh.

