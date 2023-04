FEST Festival ogłosił kolejnych artystów. Wystąpi tam Kasabian oraz Jann

FEST Festival uzupełnia line-up na 2023 roku. Wśród artystów, którzy już w sierpniu pojawią się na muzycznej scenie w Chorzowie, znalazł się słynny brytyjski zespół Kasabian. Lista wykonawców nie kończy się jednak na rockowej kapeli.

Kasabian zagra na FEST Festival 2023. Kto jeszcze tam wystąpi? Fot. Rex Features / East News

FEST Festival ogłasza kolejne gwiazdy, które zasilą line-up na 2023 roku

Organizatorzy imprezy w Chorzowie poinformowali, że 10 sierpnia przed polską publicznością wystąpi Kasabian

Oprócz brytyjskiego zespołu na liście znaleźli się m.in. duet Kacperczyk, Jann i Roisin Murphy z Moloko

Kasabian dołącza do line-upu FEST Festival 2023

FEST Festival to aż cztery dni wakacyjnych koncertów. W tegorocznym line-upie znalazły się takie osobistości jak Yungblud, Yung Lean, Vito Bambino, M83, Blossoms czy The Chemical Brothers. Organizatorzy muzycznej imprezy w Parku Śląsku nie zwalniają tempa i ogłaszają kolejne gwiazdy, które wystąpią przed polską widownią.

Na FEST Festivalu 2023 zobaczymy Kasabian (czwartek 10 sierpnia). "Dwie dekady hitów wybrzmią na głównej scenie FEST Festivalu! Są jednym z najpopularniejszych brytyjskich gitarowych zespołów, a swoje unikalne brzmienie zbudowali wzorując się na klasykach britpopu oraz eksperymentach na bazie brytyjskiej muzyki klubowej. (...) Kasabian się zmieniają, ale nadal są w świetnej formie" – czytamy na facebookowym fanpage'u letniego festiwalu.

Zespół Kasabian, którego nazwa odnosi się do nazwiska członkini sekty Charlesa Mansona, Lindy Kasabian, wydał swój debiutancki album studyjny w 2004 roku. Płyta zatytułowana "Kasabian" podbiła stacje radiowe na wyspach brytyjskich, jak i poza ich granicami.

Kapela z Tomem Meighanem na czele (do 2020 roku) nagrała takie utwory jak "Fire", "LSF", "Club Foot", "Shoot the Runner" i "Empire". Kasabian zdobyło jedną nagrodę Brit Awards - w 2010 roku za najlepszą brytyjską grupę. Przy okazji otrzymali aż siedem statuetek NME Awards.

Podczas koncertu w Polsce muzycy z Kasabian będą promować siódmy krążek - "The Alchemist's Euphoria", który miał swoją premierę w sierpniu minionego roku.

Reszta nowych artystów w line-upie Fest Festival 2023

Do line-upu na 2023 rok dołącza także Roisin Murphy, irlandzka wokalistka znana z zespołu Moloko. Zobaczymy ją na scenie już 10 sierpnia. W marcu bieżącego roku artystka zapowiedziała nowy singiel zatytułowany "CooCool", który współtworzyła z DJ Koze.

Na liście z datą 10 sierpnia wymieniono również duet braci, czyli Kacperczyk. "Puszczali w Esce, poleci i na Feście. 'Artysta z ASP', zgodnie ze swoim refrenem, leciał naprawdę wszędzie. Ale bracia Kacperczyk to żaden 'one-hit wonder'. Ich drugi album pt. 'Kryzys wieku wczesnego' to nie tylko połączenie indie rockowej energii, zwiewnej przebojowości i pop rapowej dynamiki. To także komentarz dotyczący post-pandemicznej rzeczywistości. Odzyskaną wolność będziemy mogli świętować do taktu ich piosenek z wcześniejszej, jak i nowej płyty!" – napisali organizatorze w komunikacie.

Line-up zasilą jeszcze indie-popowy AJR, tech house’owego DJ-a Wade'a, holenderskiego DJ-a Don Diablo, gwiazda polskich eurowizyjnych preselekcji - Jann, oraz angielski muzyk SBTRTK.

